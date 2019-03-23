Zürafa Leon Ölü Bulundu
1 saat önce
ALMANYA'nın Nürnberg kentindeki hayvanat bahçesinin maskotu olan ve ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği hayvanlardan Leon, haftalar önce başlayan rahatsızlıklarına yenik düştü.
ALMANYA'nın Nürnberg kentindeki hayvanat bahçesinin maskotu olan ve ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği hayvanlardan Leon
, haftalar önce başlayan rahatsızlıklarına yenik düştü. İki eşi olan ve yavrularıyla pek ilgilenmeyen Leon'da, sindirim sistemine ek olarak, hareket bozukluğu ve cilt değişikliği yaşanıyordu. Leon'un kaldığı ahırda bakıcılar tarafından ölü bulunduğu açıklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 12:21
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