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ZÜRAFA SOKAK'IN KÜLTÜREL DÖNÜŞÜMÜ İÇİN İLK FİZİKİ ADIM ATILDI - Son Dakika

ZÜRAFA SOKAK'IN KÜLTÜREL DÖNÜŞÜMÜ İÇİN İLK FİZİKİ ADIM ATILDI

11.02.2022 12:49
ZÜRAFA SOKAK'IN KÜLTÜREL DÖNÜŞÜMÜ İÇİN İLK FİZİKİ ADIM ATILDI

Beyoğlu'ndaki Zürafa, Alageyik ve Kadem Sokaklarının kültür sanat merkezine dönüştürülmesi için başlatılan proje kapsamında Zürafa Sokak'ta bulunan 4 binanın yıkımı başlatıldı.

Beyoğlu'ndaki Zürafa, Alageyik ve Kadem Sokaklarının kültür sanat merkezine dönüştürülmesi için başlatılan proje kapsamında Zürafa Sokak'ta bulunan 4 binanın yıkımı başlatıldı.

Pandemi nedeniyle iki yıl önce kapatılan genelevlerin bulunduğu İstanbul Beyoğlu'ndaki Zürafa, Alageyik ve Kadem Sokakların kültürel dönüşümü için ilk adım atıldı. Bu kapsamda kullanılmayacak 4 bina kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Beyoğlu Kültür Yolu Projesi kapsamında başlatılan dönüşümle Zürafa Sokak'ta kültür sanat faaliyetlerinin yürütülmesi, kafeler ve kitapevlerinin açılması hedefleniyor.

"FİZİKİ DÖNÜŞÜMÜ BAŞALATIYORUZ"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Zürafa Sokak, Alageyik ve Kadem sokakların artık eski fonksiyonundan arındırılarak Kültür ve Sanat Merkezi haline getirilmesiyle ilgili toplantımızı geçen günlerde gerçekleştirmiştik. Bugün hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Tarihteki örneklerine de bakılarak mimari ve tarihi dokusu dikkate alarak bir toplantı gerçekleştirdik. Kurul burayla ilgili ilk toplantısını gerçekleştirdi. Mimar, sanatçı, tarihçi, tapuda malik gözükenlerin avukatları gerçekleştirdiğimiz toplantıda bulundurlar. Toplantıda aldığımız ilk karar bu alanın fiziki dönüşümünün başlatılmasıydı. Bugün fiziki dönüşümü başlatıyoruz. Yıkılan binalar farklı maliklere ait. Belediye sadece işi yöneten ve kamuoyunu bilgilendiren tarafta olacak" dedi.

"DÖNÜŞÜMÜ HAK SAHİPLERİ GERÇEKLEŞTİRECEK"

Dönüşümü hak sahipleri gerçekleştireceğini kaydeden Yıldız, şöyle devam etti:

"Belediye dönüşümde düzenleyici rolünü yerine getiriyor. Buranın dönüşümü takip edeceğiz. Bizim ön görümüz buranın bir Kültür ve Sanat Sokağı haline dönüştürülmesidir. Hak sahipleri malları üzerinde dişlediği gibi tasarrufta bulunacaklardır. Yıkım süreci çok kolay olmayacak. Dar sokak oldukları için büyük iş makinalarının buraya girmese kolay olmayacak. Hak sahipleri inşaat firmalarıyla anlaşıp buranın yıkımını gerçekleştirecekler. Kültür ve sanat fonksiyonu konusunda herhangi bir farklılık ön görmüyoruz. Maliklerin tasarruf hakkına hiç kimsenin müdahale etme hakkı yok."

ZÜRAFA SOKAK'IN KÜLTÜREL DÖNÜŞÜMÜ İÇİN İLK FİZİKİ ADIM ATILDI
ZÜRAFA SOKAK'IN KÜLTÜREL DÖNÜŞÜMÜ İÇİN İLK FİZİKİ ADIM ATILDI
ZÜRAFA SOKAK'IN KÜLTÜREL DÖNÜŞÜMÜ İÇİN İLK FİZİKİ ADIM ATILDI
ZÜRAFA SOKAK'IN KÜLTÜREL DÖNÜŞÜMÜ İÇİN İLK FİZİKİ ADIM ATILDI
ZÜRAFA SOKAK'IN KÜLTÜREL DÖNÜŞÜMÜ İÇİN İLK FİZİKİ ADIM ATILDI
ZÜRAFA SOKAK'IN KÜLTÜREL DÖNÜŞÜMÜ İÇİN İLK FİZİKİ ADIM ATILDI
ZÜRAFA SOKAK'IN KÜLTÜREL DÖNÜŞÜMÜ İÇİN İLK FİZİKİ ADIM ATILDI
ZÜRAFA SOKAK'IN KÜLTÜREL DÖNÜŞÜMÜ İÇİN İLK FİZİKİ ADIM ATILDI
ZÜRAFA SOKAK'IN KÜLTÜREL DÖNÜŞÜMÜ İÇİN İLK FİZİKİ ADIM ATILDI
ZÜRAFA SOKAK'IN KÜLTÜREL DÖNÜŞÜMÜ İÇİN İLK FİZİKİ ADIM ATILDI
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KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ, Pandemi, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ZÜRAFA SOKAK'IN KÜLTÜREL DÖNÜŞÜMÜ İÇİN İLK FİZİKİ ADIM ATILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ZÜRAFA SOKAK'IN KÜLTÜREL DÖNÜŞÜMÜ İÇİN İLK FİZİKİ ADIM ATILDI - Son Dakika
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