Zürafa Sokak'taki kültürel dönüşüm için istişare toplantısı yapıldı - Son Dakika

Beyoğlu'ndaki Zürafa, Alageyik ve Kadem Sokaklarının kültür sanat merkezine dönüştürülmesi için başlatılan proje kapsamında istişare toplantısı yapıldı. Toplantının detaylarını aktaran Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Önümüzdeki hafta farklı maliklere ait olan 5-6 binanın fiziki yıkım sürecini de gerçekleştireceğiz. Böylece dönüşüm süreci başlamış olacak" dedi.

Pandemi nedeniyle iki yıl önce kapatılan genelevlerin bulunduğu İstanbul Beyoğlu'ndaki Zürafa, Alageyik ve Kadem Sokakların kültürel dönüşümü için istişare toplantısı yapıldı. Beyoğlu Kültür Yolu Projesi kapsamında başlatılan dönüşümle Zürafa Sokak'ta kültür sanat faaliyetlerinin yürütülmesi, kafeler ve kitapevlerinin açılması hedefleniyor.

Saint Benoit Fransız Lisesi'nde düzenlenen toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi ve eski İBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, akademisyenler, mimarlar, şehir planlamacılar, gazeteciler, sanatçılar, mülk sahiplerinin avukatları, muhtarlar ve sanat tarihçileri katıldı.

DEMİRELLİ: DÖNÜŞÜMÜN DAHA HASSASİYETLE YAPILMASI GEREKİYOR

Beyoğlu'nda kültürel çeşitliliğin çok fazla olduğuna dikkat çeken Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, "Buradaki dönüşümün daha hassasiyetle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Kamunun düşüncesiyle mülk sahiplerinin de fikirlerinin örtüşmesi gerekiyor. Umarım en kısa sürede bir fikir oluşur. Oluşan fikir üzerine bir adım atılır ve sonrasında çok fazla bir tartışmaya mahal vermez diye düşünüyorum. Çünkü bu tür yerlerin dönüşümü de hep tartışmalı süreçlerdir. Dolayısıyla belediyenin kişileri bir araya getirip fikirlerini almasının önemli olduğu kanaatindeyim" dedi.

YILDIZ: MALİKLER DE SÜRECİ TAKİP EDİYOR

Anlamlı bir toplantı yaptıklarını söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise Zürafa, Alageyik ve Kadem Sokaklarının kültür sanat merkezine dönüşmesi anlamında bir kurul oluşturduklarını dile getirdi. Yıldız, "Burada altını çizdiğimiz temel kavram önce istişareye dayalı, 'Beyoğlu'nu birlikte yönetiyoruz' anlayışıdır. Malikler de süreci takip ediyor, tasarruf hakkına sahipler. Kimsenin malına, mülküne tasarruf hakkına dokunmadan buradaki heyet, dönüşümün dünyadaki örneklerini, tarihi, kültürü değerlendiren açıklamalar yaptı. Katılımcılar, sürece katkıda bulunacaklarını ifade etti. Kimsenin anayasadan kaynaklanan hakkına dokunma imkanımız söz konusu değildir" diye konuştu.

İLK YIKIM ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YAPILACAK

Bölgenin en güzel şekilde dönüşeceğini aktaran Yıldız, "Heyet kendi içinde toplantılar yapacak. Önümüzdeki hafta farklı maliklere ait olan 5-6 binanın fiziki yıkım sürecini de gerçekleştireceğiz. Böylece dönüşüm süreci başlamış olacak. Sokaklarda küçük butik tiyatrolar, müzeler yapılabilir, toplantıda bunlar konuşuldu. Yıkım tamamlandığında hak sahiplerinin mali durumlarına göre belediye gelip müracaat edecekler, ruhsatlama süreci var. Toplamda 42 ev var, yıkımları gerçekleşecek. Bölge inşaat açısından çalışmanın zor olduğu bir alan. Biz belediye olarak sadece koordine ediyoruz, oradaki yıkım faaliyetlerini maliyetleri tamamen malikler tarafından karşılanacak" ifadelerini kullandı.

MÜLK SAHİBİNİN AVUKATI KONUŞTU

Kerope Çilingir Ailesinin avukatı Oğulcan Şakrak da "Müvekkillerimiz burada yapılacak yapının elbette ki ekonomik işlevini önceliklendirsede bölgenin tarihi dokusu, bölgedeki gelişmeler hep birlikte düşünüldüğünde kültürel boyutuyla inşa edilecek bir yapının çok daha güçlü fonksiyona sahip olacağına inanıyorlar. Müvekkillerimizin esas amacı, isteği bu sokağın bir dünya markası haline gelmesidir. Bu amaç doğrultusunda hepinizin fikirleri bizler için çok kıymetlidir" diye konuştu.