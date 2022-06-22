Zürih Balesi'nin "Anna Karenina" gösterisi İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika
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Zürih Balesi'nin "Anna Karenina" gösterisi İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak

22.06.2022 14:55
Zürih Balesi'nin "Anna Karenina" gösterisi İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 50. yıl kutlamaları kapsamında Zorlu Performans Sanatları (PSM) Merkezi ile dünyanın önde gelen bale topluluklarından Zürih Balesi'nin "Anna Karenina" gösterisini İstanbul'a getirecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 50. yıl kutlamaları kapsamında Zorlu Performans Sanatları (PSM) Merkezi ile dünyanın önde gelen bale topluluklarından Zürih Balesi'nin "Anna Karenina" gösterisini İstanbul'a getirecek.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, Zürih Balesi, Oslo, Münih, Hong Kong, Moskova gibi şehirlerin ardından bu kez İstanbul'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Eser, 27 ve 28 Haziran'da Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşacak.

Lev Tolstoy'un "Anna Karenina" romanından aynı adla uyarlanan eserde, topluluğun sanat direktörlüğünü Christian Spuck üstleniyor. Eserde, Tolstoy'un unutulmaz karakterleri, büyüleyici koreografik imgelere dönüşüyor.

En son 2012'de İstanbul Müzik Festivali'ne iki gösteriyle konuk olan Zürih Balesi, pek çok ödül sahibi sanat direktörü Spuck'un yanı sıra William Forsythe, Sol Leen ve Paul Lightfoot, Jiri Kylian, Mats Ek ve Crystal Pite gibi ünlü koreograflarla da düzenli iş birliği yapıyor.

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Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zürih Balesi'nin 'Anna Karenina' gösterisi İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zürih Balesi'nin "Anna Karenina" gösterisi İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika
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