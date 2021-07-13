Zürih'i şiddetli yağış vurdu: cadde ve sokaklar göle döndü, ulaşım durdu - Son Dakika

- Zürih'i şiddetli yağış vurdu: cadde ve sokaklar göle döndü, ulaşım durdu

ZÜRİH - İsviçre'nin en büyük kenti Zürih'te gece saatlerinde etkili olan rekor düzeydeki yağış seli beraberinde getirirken, bazı ağaçlar fırtınanın etkisiyle devrildi. Yağışların daha da artacağı, nehir ve göl kenarlarından uzak durulması gerektiği belirtildi.

İsviçre'nin en büyük kenti Zürih'i gece saatlerinde vuran rekor düzeydeki yağış hayatı felç etti. Cadde ve sokaklar göle dönerken, fırtınanın etkisiyle yollara devrilen ağaçlar kentin birçok noktasında ulaşımın durdurulmasına yol açtı. Kente bir gecede metrekareye 4 santimetreden fazla, şehrin hemen dışındaki Waldegg'e ise 10 dakikada metrekareye 3.1 santimetreyi aşkın yağmur düştü.

İsviçre medyası söz konusu verileri, Ağustos 2018'deki şiddetli fırtına sırasında Lozan'a 10 dakikada düşen 4.11 santimetrelik rekorla karşılaştırdı. Zürih'in otobüs ve tramvay ağının bazı seferleri, devrilen ağaçların yolları kapatması ve şiddetli yağışın bazı caddelerde su baskınlarına neden olmasıyla durduruldu. Şu ana kadar herhangi bir yaralanma ya da ölüm bildirilmezken, ülkenin güneyindeki Wallis kantonda su seviyelerinin yükselmesi sonucu halka nehirlerden uzak durmaları tavsiye edildi.

İsviçre Meteoroloji Ofisi, yağışların daha da artacağını, nehir ve göllerin bulunduğu bölgelerdeki sel felaketine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek heyelana karşı uyarıda bulundu.