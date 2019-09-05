Zurna festivali Türkiye'ye yayılacak

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, " Türkiye'de ve Dünya'da tek olan Zurnazen Festivalini önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin başka illerinde de halkımızla buluşturacağız" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve zurna üstatlarını bir araya getiren 5. Uluslararası Zurnazen Festivalinin Menteşe ayağı, Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu'nda yapıldı. Festivalde Türkiye'den Halil Çokyürekli, Hasan Çakan, Haydar Gülcan Curacı, Şevket Almaz, Hakan Akarca, Veysel Girgin yer alırken, Bulgaristan'dan Petar Yulıev Alyoshev, Tayvan'dan Lın Yu-Cheng ve Hsıao Yı-Tıng, Makedonya'dan Mıljaım Dalıpı, Azerbaycan'dan Alafsar Rahımov, Mısır'dan Elsayed Housenı Atıa Elsayed performanslarını sergiledi.

COĞRAFYALARIN ORTAK SESİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "5 yıl önce festivale başlarken, zurnanın festivali mi olur diye bazı eleştiriler aldık. Muğla halkının zurna festivaline sahip çıkacağını biliyorduk. Festivalimiz her ilçede çok büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Zurna, toplumları, coğrafyaları birleştiren bir ses. Çin'de, Hindistan'da, Türk Cumhuriyetlerinde, Azerbeycan'da, Ortadoğu'da, Yunanistan'da, Bulgaristan'da tüm bu coğrafyalarda bu ses ortak ses. Türkiye'de ve Dünya'da tek festival Zurnazen Festivali. Bizim amacımız bu kadar geniş bir coğrafyada, bu kadar geniş bir nüfusun geleneksel olarak bu enstrümanı iyi günlerinde, kötü günlerinde hep kullandıkları ortak bir değeri barış adına birleştirici bir öge olarak sunmak. Biz çok mutluyuz. Bunu önümüzdeki yıllarda her yıl olduğu gibi yeni ilavelerle Türkiye'nin başka illerinde de bu gösteriyi halkımıza sunacağız" dedi.

ZURNA ATA SAZIMIZ

Ünlü sanatçı Hüsnü Şenlendirici de, "Zurna bizim ata sazımızdır. Bu tür etkinlikler devam etmeli ki geleceğe taşıyabilelim. Gelecek nesillere bu enstrümanı taşımamız gerek. Zurnazen Festivalini hayata geçiren ve beşincisini düzenleyen Muğla Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Festivalde konuk sanatçılar Hüsnü Şenlendirici ve TRT Sanatçısı Cafer Nazlıbaş, sahnede performanslarını sergilediler.