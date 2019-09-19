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Zurna Kampı sona erdi

1 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen Zurna Kampı, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda düzenlenen konserle sona erdi.

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen Zurna Kampı, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda düzenlenen konserle sona erdi.

Turgutlu Belediyesi tarafından organize edilen Zurna Kampı'nın kapanış konserinde Halil Çokyürekli, Fuat İlbey, Ünal Yürük, Işık Soğukkuyu, Erman Çalgıcı, Emre Yanıkçalan, Mutlu Keklik ve Serdar Soğukkuyu sahne aldı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, konserde yaptığı konuşmada, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Sanata gönül veren gençleri yüreklendirmek istediklerini dile getiren Akın, "Bu kampı gerçekleştirirken bir hedefimiz vardı. Gençlerimiz, sanatçılarımız ustalardan eğitim alarak daha iyi şekilde mesleklerini icra etsinler. Bundan sonra bu kampımız devam edecek ve birçok başarılı sanatçımız bu şehirden çıkacak." dedi.

3 gün süren kampa 80 zurna sanatçısı katıldı.

Turgutlu, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:52 Kaynak: AA
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