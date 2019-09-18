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Zurna ustaları Manisa'da kampta

56 dakika önce

Zurna ustaları Manisa'da kamptaMANİSA - Turgutlu'nun yetiştirdiği ünlü zurna sanatçılarının desteği ile Turgutlu'da zurna kampı başladı.

Zurna ustaları Manisa'da kampta

MANİSA - Turgutlu'nun yetiştirdiği ünlü zurna sanatçılarının desteği ile Turgutlu'da zurna kampı başladı. Turgutlu Belediyesinin katkılarıyla başlayan kampta birbirinden değerli isimler yer alıyor. Çalıştay havasında geçen kampta genç isimlere yönelik eğitimler veriliyor.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın gençlere yönelik olarak hazırlanan bu kampın oldukça yararlı geçeceğini ümit ettiğini ifade etti. Amaçlarının yetenekli zurna sanatçısı çocuklara daha iyi bir gelecek hazırlamak olduğunu söyledi.

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde, bir otel de düzenlenen kampa ziyarette bulunan, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, kampa katılanlara başarılar diledi.

Çevre il ve ilçelerden yaklaşık 80 kişinin katıldığı kampta, Halil Çokyürekli, Fuat İlbey, Ünal Yürük, Işık Soğukkuyu, Erman Çalgıcı gibi ünlü zurna sanatçıları katılımcılara eğitimler vererek, tecrübelerini aktaracaklar.

Akın" Zurna Kampı projesinin zurna sanatçısı Işık Soğukkuyu tarafından, "Turgutlu'da zurna kampı düzenleyelim, bizim mahallemizde çok yetenekli çocuklarımız var. Onlar mahallede öğreniyorlar, fakat bunun bir notası ve melodisi var. Bizde elimizden geldiğince usta olduk. Bu ustalığı diğer usta arkadaşlarımızla birlikte çocuklarımıza bilimsel olarak aktaralım istiyoruz. Turgutlu Belediyesi olarak 3 günlük "Zurna Kampı"nı gerçekleştirmeye karar verdik. Bununla ilgili adımlar atılarak zurna kampımız başladı. Kampımız, bugün ve yarın da devam edecek, akşam da Turgutlu'da vatandaşlarımıza güzel bir gece yaşatacağız. Bundan sonraki yıllarda bunu geleneksel hale getirerek bizim kültürümüze, zurna kültürüne katkıda bulunmak istiyoruz. En önemlisi de, bu alanda çok kaliteli çocuklarımız var ve onlara daha iyi bir gelecek hazırlamak istiyoruz"dedi.

Zurna sanatçısı Işık Soğukkuyu ise yaptığı açıklamada: "Turgutlu'da düzenlediğimiz "Zurna Kampı" inşallah bir festival havasına doğru, zurna festivaline doğru inşallah uzun yıllar devam edecek. Buradaki amacımız yetenekli çocuklarımızı keşfederek iyi yerlere gelmelerini sağlamak"ifadelerini kullandı.

Zurna ustaları Manisa'da kampta

Selçuk Çetin, Turgutlu, Manisa, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:30 Kaynak: İHA
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