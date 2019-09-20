Zurna ustalarından muhteşem resital

Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen Zurna Kampı, düzenlenen muhteşem bir konser ile final yaptı. Türkiye'de çeşitli zurna ustalarının katıldığı ve üç gün süren kampın sonunda ise 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda muhteşem bir konser gerçekleşti. Tüm dünyanın tanıdığı üflemeli saz ustası Halil Çokyürekli başta olmak üzere birçok zurna ustasının sahne aldığı gece büyük ilgi gördü.



Turgutlu Belediyesi, Türkiye ve Dünya'da bir ilki gerçekleştirerek 17-18-19 Eylül tarihleri arasında Zurna Kampı düzenledi. Kamp sonunda ise Türkiye genelinde çeşitli zurna ustaları 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'ndan muhteşem bir konser verdi. Düzenlenen konsere Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Belediye Başkan Yardımcıları Evren Erbaş Ser, Ahmet Daşkan, Fırat Honaz'da katıldı. Gecede Fuat İlbey, Erman Çalgıcı, Sebahattin Çil başta olmak üzere sahne alırken, gecenin finalinde ise tüm dünyanın tanıdığı ve Turgutlulu olan üflemeli saz ustası Halil Çokyürekli sahne aldı. Halil Çokyürekli alanda bulunanlara muhteşem bir zurna resitali sundu. Gecenin sonunda konser veren zurna ustalarına plaket takdim eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Hani bir tabir vardır, zurnayı öttürdüler diye, bu gece bu arkadaşlar gerçekten zurnayı öttürdüler. Türkiye'de ve dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Üç gün boyunca Zurna Kampı yaptık. Kampın sonunda da bu gece bir final yaptık ve o ustalar bu gece bizlere resital sundu. İnanın tüylerim diken diken oldu. Çok büyük bir keyif aldım. Seçim öncesi söz vermiştim. O sözleri birer birer yerine getiriyorum. Sizlerin vermiş olduğu destekte beni her geçen gün güçlendiriyor. Bunlar daha başlangıç. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı içinde sizlere bir söz veriyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızda yine sürpriz bir sanatçı arkadaşımız sahne alacak ve bayram coşkusunu hep birlikte yaşayacağız. Ben bu gecenin hazırlanmasında emeği geçen başta Işık Soğukkuyu olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyorum. Ayrıca bizlere muhteşem bir gece yaşatan Halil Çokyürekli, Fuat İlbey, Erman Çalgıcı, Sebahattin Çil, Hüseyin Toplar, Mutlu Keklik, Emre Yanıkçalan, Serdar Soğukkuyu ve Haydar Curacı'ya ayrıca çok teşekkür ediyorum" dedi.



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