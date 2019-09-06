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Zurna üstatları Fethiye'de buluştu

1 saat önce

Zurna üstatları Fethiye'de buluştuMUĞLA - Muğla'da Büyükşehir Belediyesi tarafında gerçekleştirilen ve üç gün süren 5. Uluslararası Zurnazen Festivali sona erdi.

Zurna üstatları Fethiye'de buluştu

MUĞLA - Muğla'da Büyükşehir Belediyesi tarafında gerçekleştirilen ve üç gün süren 5. Uluslararası Zurnazen Festivali sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen festivale Bulgaristan, Tayvan, Azerbaycan, Makedonya, Mısır ve Türkiye'nin çeşitli illerinden katılan dünyaca ünlü zurna sanatçıları performanslarını sergiledi.

Sanatçıların performansını sergilediği festivalin son gününde, bazı vatandaşlar zurnalar eşliğinde oynadı. Sanatçıların performansı izleyicilerin beğenisini topladı.

Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği Zurnazen festivalinde dünyanın en iyi zurnazenleri 4 saat sahnede kaldı. İkişer parça seslendiren zurna ustaları izleyicilerden büyük ilgi alkış aldılar.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan vekili Cumhur Çoban, yaptığı konuşmada, festivalin amacının zurnayı gelecek nesillere taşımak ve tanıtmak olduğunu söyledi.

Bu yıl beşincisi düzenlenen festivali gelecek yıllarda da devam ettireceklerini ifade eden Çoban, "Bazıları 'Zurnanın festivali mi olur?' dedi ama dünyada ve Türkiye'de ilk olan bu festival çok güzel tuttu. Geniş kitlelere yayıldı. Seyircinin ilgi ve beğenisini topladı." dedi.

Fethiye, Muğla, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:06 Kaynak: İHA
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