Son Dakika Haberleri: Zuta: "Hakem Var'a Gidebilirdi"

Zuta: "Hakem Var'a Gidebilirdi"

1 saat önce

Atiker Konyasporlu futbolcu Leonard Zuta, Fenerbahçeli Skrtel ile aralarında geçen pozisyon için, "Çok sert bir müdahale olduğunu söylemek istiyorum ve hakem VAR'a da gidebilirdi.

Zuta:


Atiker Konyasporlu futbolcu Leonard Zuta, Fenerbahçeli Skrtel ile aralarında geçen pozisyon için, "Çok sert bir müdahale olduğunu söylemek istiyorum ve hakem VAR'a da gidebilirdi. Kameradan da bakılabilirdi" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Atiker Konyaspor, deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yeşil-beyazlı oyuncu Leonard Zuta, "Bir takım olarak birlikte savaştık, mücadele ettik onu söylemek gerekir. 11'e 11 olsaydı daha farklı olabilirdi ama yaklaşık 60 dakika 10 kişi oynamak durumunda kaldık" diye konuştu.

"HAKEM VAR'A GİDEBİLİRDİ"

Zor bir karşılaşma olduğuna dikkat çeken Zuta, kendisine Skrtel tarafından yapılan müdahale hakkında da, "Bu şartlarda 1 puan için sevindirici diyebiliriz. Çok sert bir hareket olduğunu söylemem lazım. Aslında adrenalinle devam edebiliyorsunuz bu tip pozisyonlarda. Çok sert bir müdahale olduğunu söylemek istiyorum ve hakem VAR'a da gidebilirdi. Kameradan da bakılabilirdi" şeklinde konuştu.

Zuta, daha sonra Skrtel ile aralarında geçen pozisyon sonucunda ayağında oluşan yaralanmayı basın mensuplarına gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Zuta'nın açıklamaları

Yaralanan bacağını göstermesi

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:48 Kaynak: DHA

Spor
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