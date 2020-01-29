Zverev, Halep ve Muguruza yarı finalde - Son Dakika
Son Dakika Spor Zverev, Halep ve Muguruza yarı finalde - Son Dakika Spor

Zverev, Halep ve Muguruza yarı finalde

6 saat önce

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 7 numaralı seribaşı Alexander Zverev ile tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı Simona Halep ve Garbine Muguruza adını yarı finale yazdırdı.

Zverev, Halep ve Muguruza yarı finalde, System.String[]

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 7 numaralı seribaşı Alexander Zverev ile tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı Simona Halep ve Garbine Muguruza adını yarı finale yazdırdı.


Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gününe sabah seansında yapılan çeyrek final maçlarıyla devam edildi. Tek erkeklerde 7 numaralı seribaşı Alman Zverev, kariyerinde üç grand slam şampiyonluğu bulunan İsviçreli Stan Wawrinka ile karşılaştı.


Karşılaşmaya ilk beş oyunu kaybederek kötü bir başlangıç yapan Zverev, ilk seti 6-1 kaybetti. Servis performansını artıran 22 yaşındaki Alman raket, 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setlerle rakibini 3-1 yendi ve kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında yarı finale yükseldi.


Alman tenisçi, yarı finalde Rafael Nadal-Dominic Thiem maçının galibiyle karşılaşacak.


Halep ve Muguruza, set vermeden turladı


Kariyerinde 2 grand slam şampiyonluğu bulunan 4 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, çeyrek finalde dünya klasmanının 31 numarası Anett Kontaveit ile karşılaştı.


53 dakika süren maçta 24 yaşındaki rakibinin 5 kez servisini kıran Halep, mücadeleyi 6-1'lik setlerle 2-0 kazandı ve son 4 raket arasına kaldı.


Wimbledon ve Fransa Açık'ta şampiyonluk yaşayan İspanyol tenisçi Garbine Muguruza, Rus Anastasia Pavlyuchenkova'yı 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi.


Avustralya Açık'ta ilk kez yarı finale çıkan Muguruza, turnuvada henüz set vermeyen Halep ile eşleşti.

Avustralya, Simona, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:03 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Erdoğan'dan Trump'ın sözde barış planına tepki: Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez
Avustralya'da yangın söndürmeye giden helikopterin ışıkları başka bir yangına sebep oldu Elif'in söz kesme hayalleri yarım kaldı, duvaklı tabutla defnedildi Sevgilisine "mahrem videolarını ailene gönderirim" diyerek şantaj uyguladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 17:31:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zverev, Halep ve Muguruza yarı finalde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]