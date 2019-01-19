Son Dakika Haberleri: Zverev ve Halep Dördüncü Turda

Zverev ve Halep Dördüncü Turda

1 saat önce

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde Alexander Zverev, tek kadınlarda Simona Halep dördüncü tura yükseldi.

Zverev ve Halep Dördüncü Turda, System.String[]
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde Alexander Zverev, tek kadınlarda Simona Halep dördüncü tura yükseldi.


Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvaya altıncı gün maçlarıyla devam edildi.

Tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev, Avustralyalı Alex Bolt ile karşılaştı. Toplam 1 saat 52 dakika süren maçta rakibini 6-3, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup eden Alman tenisçi, adını dördüncü tura yazdırdı.


Turnuvanın 11 numaralı seribaşı Hırvat Borna Coric ise Sırbistanlı Filip Krajinovic'i 2-6, 6-3, 6-4 ve 6-3'lük setlerin ardından 3-1 mağlup ederek üst tura çıktı.

Halep, Venus Williams'ı rahat yendi

Tek kadınlarda geçen yılın finalisti 1 numaralı seribaşı Simona Halep, 1 saat 17 dakikalık mücadelenin ardından ABD'li Venus Williams'ı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek turnuvanın dışında bıraktı. Rumen tenisçi, üst turda ise Venus Williams'ın kardeşi Serena ile karşılaşacak.

7 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova ise 2 saat 11 dakika süren zorlu mücadelenin ardından İtalyan Camila Giorgi'yi 6-4, 3-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup etti.

İsviçreli Timea Bacsinszky'yi 2-0'la geçen 18 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza da turnuvada yoluna devam etti.

Yarının programı

Yarın tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber, dördüncü turda ABD'li Danielle Collins ile karşılaşacak. 2008 yılının şampiyonu Rus Maria Sharapova'nın rakibi ise 15 numaralı seribaşı Avustralyalı Ashleigh Barty olacak.

Tek erkeklerde son iki yılın şampiyonu Roger Federer, 15 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas, 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal da Çek Tomas Berdych karşısında tur bileti arayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:40 Kaynak: AA

Simona, Avustralya, Spor
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