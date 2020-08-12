- Zvonimir Kozulj Gaziantep FK'da

GAZİANTEP - Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Polonya Ligi takımlarından Pogon Szczecin kulübünde forma giyen Bosnalı futbolcu Zvonimir Kozulj'u kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, yaz transfer dönemindeki üçüncü transferini de açıkladı. Kırmızı-siyahlı ekip, son olarak Polonya Ligi takımlarından Pogon Szczecin kulübünde forma giyen 27 yaşındaki Bosnalı orta saha futbolcusu Zvonimir Kozulj ile iki yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Bosna Hersek milli takımı formasını da bir kez giyen Kozulj, kariyerinde toplam 214 resmi müsabakaya çıkarken, bu karşılaşmalarda 31 gol atıp, 26 asist yapma başarısı gösterdi.

Zvonimir Kozulj kimdir?

15 Kasım 1993 yılında Bosna Hersek'in Ljubuski şehrinde dünyaya gelen Zvonimir Kozulj, futbola Mostar kulübünde başladı. Orta sahanın her bölgesinde forma giyebilen ve oyunun her iki yönünü oynayabilen Kozulj, ceza sahası dışından çektiği sert şutlarla dikkat çekiyor.