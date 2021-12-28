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Zyxel'in 2022 hedeflerinin odağında güvenlik olacak - Son Dakika

Zyxel'in 2022 hedeflerinin odağında güvenlik olacak

28.12.2021 12:14
Zyxel'in 2022 hedeflerinin odağında güvenlik olacak

2021, pandemi döneminde fiziksel operasyonlarını durduran ya da askıya alan birçok şirketin, dijitalleşmeye hız verdiği bir yıl oldu.

2021, pandemi döneminde fiziksel operasyonlarını durduran ya da askıya alan birçok şirketin, dijitalleşmeye hız verdiği bir yıl oldu. Dolayısıyla BT güvenliğine ihtiyaç duyan çok daha fazla kurum ortaya çıktı. Yıl içinde hibrit çalışmanın yaygınlaşması ve birçok kurumun bulut tabanlı ürünler kullanmaya başlamasıyla Nebula'yı tüm güvenlik çözümlerine entegre ederek çok daha kapsamlı bir koruma hizmeti sunmaya başlayan Zyxel, bu sayede işletmelerin güvenlik ve ağ yönetimi konusunda ayak uydurabilmelerini sağladı. Çip krizine rağmen yılı yüzde 10'luk bir büyüme ile kapatan şirket, 2022 hedefinin odağını "güvenlik çözümleri" olarak açıkladı.

Güvenlik, yapay zeka ve bulut destekli ev ve iş çözümleri alanında çalışmalar yürüten Zyxel Networks, yenilikçi teknolojileriyle geçtiğimiz yıl güvenlik ve ağ yönetimi konusunda yaşadıkları zorluklara karşı ayak uydurabilmelerini sağlamak için kurumların en önemli çözüm ortağı olduğunu duyurdu. Zyxel Networks bu dönemde sunduğu yeni çözümler ve hali hazırdaki çözümleri üzerinden yaptığı güncellemeler ile iş dünyasında operasyonların güvenle ve sekteye uğramaksızın sürdürülmesini hedefliyor.

HİBRİT ÇALIŞMA İLE BULUTA İLGİNİN ARTMASI UZAKTAN GÜVENLİĞİ KRİTİK HALE GETİRDİ

Hibrit çalışmanın yaygınlaşması ve birçok kurumun bulut tabanlı ürünler kullanmaya başlamasıyla Zyxel'in 2021'deki en önemli odak noktası bulut tabanlı ağ yönetimi platformu Nebula oldu. Konuya ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Nebula işletmelerin evden çalışma ve diğer uzaktan çalışma inisiyatiflerini desteklemek için uzaktan çalışanların şirket ağına güvenli erişim imkanı vererek, üretkenliği en üst düzeye çıkardı. Ağ yöneticileri, çalışanlar ağa ofisten, evden, otelden veya kafeden erişiyor olsa da Nebula sayesinde farklı ağlarda aynı güvenlik politikalarını kolayca uygulayabildiler. Nebula'nın Remote AP özelliği sayesinde işletmeler, çalışanlarına ofis dışından şirket ağına güvenli kablosuz erişim sağlayabildiler. Geçtiğimiz yıl Zyxel'in, bulut tabanlı Sandboxing özelliği sayesinde sahip olduğu zeka bileşeni ile pahalı bir test uygulamasına olan gereksinimi ortadan kaldıran güvenlik duvarı ATP Serisi çözümü işletmeler tarafından çok fazla tercih edildi. Genellikle iyi gizlenmiş zararlı kodlar içerebilecek dosyaları tanımada kullanılan Sandboxing özellikli ATP Serisi güvenlik duvarı çözümleri ile işletmeler dışarıdan ağa saldırı veya tanımlanamayan bir program olduğunda zararlı virüslere karşı en efektif önlemleri alabildiler" denildi.

"2021'İ YÜZDE 10'LUK BÜYÜME İLE KAPATIYORUZ"

Zyxel Networks Türkiye Ülke Müdürü Tuğba Şişik Reis, "Yıl içinde ATP'nin Nebula ailesine eklenmesi ve USG FLEX serisi güvenlik duvarlarımızın yeni özelliklerle güncellenmesi konusunda müşterilerimizden çok olumlu geri bildirimler aldık. 2022'de de ürünlerimizi sektörün ihtiyacı doğrultusunda güncellemeye ve yeni ürünlerimizi müşterilerimizle buluşturmaya odaklanacağız. Hibrit çalışmanın yaygınlaşmaya devam edeceği gelecek yıl, kurumların ağlarını uzaktan verimli bir şekilde yönetebilmek konusunda bulut tabanlı ürünlere, bağlantıların güvenliği için ise firewall ve VPN çözümlerine ilgisi sürecek. Bu bağlamda hibrit çalışma ve güvenlik noktasında sunduğumuz çözümler 2022 yılında yine yoğun talep görecek. Tüm dünyayı etkileyen çip sorununun 2022 yılı ortasında son bulacağını umut ediyoruz. Şirket olarak planlamalarımızı zaten bu çip krizine göre yapmıştık ve bu krize rağmen yılı yüzde 10 büyüme ile kapatıyoruz. 2022 yılının 2021 gibi bizler için başarılı bir yıl olacağını düşünüyorum" dedi.


Zyxel'in 2022 hedeflerinin odağında güvenlik olacak
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Yapay Zeka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zyxel'in 2022 hedeflerinin odağında güvenlik olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zyxel'in 2022 hedeflerinin odağında güvenlik olacak - Son Dakika
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