ZZOB'da buğday eleme hizmeti başladı
3 saat önce
Zara Ziraat Odası (ZZOB) tesislerinde buğday eleme hizmetine başlanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:35 Kaynak: AA
Zara Ziraat Odası (ZZOB) tesislerinde buğday eleme hizmetine başlanıldı.
ZZOB Başkanı Zeki Şimşek
, yaptığı açıklamada, bu yıl odaya ait Zara Küçük Sanayi Sitesi'nde özel bir firmaya işletmesini devrettikleri tesislerde buğday eleme faaliyetlerine başlanıldığını aktardı.
İşçilik ve ilaç maliyetinin işletmeye ait olmak kaydıyla üreticilerin buğdaylarını eletebileceklerini dile getiren Şimşek, "Çiftçinin ürününü değerlendirebilmesi için gereken özveriyi gösteriyoruz." dedi.
Şimşek, işletme tarafından hububat alımlarının da yapıldığını belirtti.
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