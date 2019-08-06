Son Dakika Haberleri: ZZOB'da buğday eleme hizmeti başladı
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ZZOB'da buğday eleme hizmeti başladı

3 saat önce

Zara Ziraat Odası (ZZOB) tesislerinde buğday eleme hizmetine başlanıldı.

ZZOB'da buğday eleme hizmeti başladı, System.String[]
Zara Ziraat Odası (ZZOB) tesislerinde buğday eleme hizmetine başlanıldı.
ZZOB Başkanı Zeki Şimşek, yaptığı açıklamada, bu yıl odaya ait Zara Küçük Sanayi Sitesi'nde özel bir firmaya işletmesini devrettikleri tesislerde buğday eleme faaliyetlerine başlanıldığını aktardı.
İşçilik ve ilaç maliyetinin işletmeye ait olmak kaydıyla üreticilerin buğdaylarını eletebileceklerini dile getiren Şimşek, "Çiftçinin ürününü değerlendirebilmesi için gereken özveriyi gösteriyoruz." dedi.
Şimşek, işletme tarafından hububat alımlarının da yapıldığını belirtti.
Zeki Şimşek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:35 Kaynak: AA
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