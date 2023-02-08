Son Dakika Haberler Haberleri

17:53 Tosya Belediyesi arama kurtarma ekibi enkaz altından bir depremzedeyi kurtardı Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, belediye arama kurtarma ekibinin Kahramanmaraş'ta bir depremzedeyi enkaz altından kurtardığını söyledi.

17:18 Mahsun Kırmızıgül... FİLMİ VİZYONDAN ÇEKTİ! Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmen koltuğunda oturduğu, bir döneme damga vuran Prestij Müzik’in kuruluş hikâyesini konu alan 'Prestij Meselesi', 3 Şubat Cuma günü vizyona girmişti. Yapım şirketi, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası filmin gösterimine ara verildiğini duyurdu.

17:46 Deprem bölgelerinden yürek yakan kareler Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından ortaya çıkan kareler, yürekleri burktu.

17:33 Kulübü, Türkiye için yardım topladı! Japonya'daki milli voleybolcumuz Tuğba Şenoğlu gözyaşlarına boğuldu Milli voleybolcumuz Tuğba Şenoğlu'nun formasını giydiği Japonya takımı Kurobe Aqua Fairies, ülkemizde yaşanan deprem felaketi için yardım kampanyası başlattı. Salonda konuşma yapan Tuğba Şenoğlu, duygusal anlar yaşadı.

17:31 Öğretmen ve öğrenciler depremzedeler için battaniye dikiyor Öğretmen ve öğrenciler depremzedeler için battaniye dikiyor Manisa'dan deprem bölgesine günde 100 battaniye desteği Manisa İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan deprem sonrası harekete geçerek,...

17:30 "Twitter kısıtlandı" iddiası muhalefeti ayaklandırdı! Kılıçdaroğlu ve Akşener'den peş peşe tepkiler Tüm Türkiye deprem bölgesine yardım ulaştırmaya çalışırken Twitter'a erişim kısıtlaması getirildiği iddiası büyük yankı uyandırdı. Konuyla ilgili CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den peş peşe tepkiler geldi.

17:24 Twitter ve TikTok'a erişim sorunları yaşanıyor! Twitter'a neden giremiyorum, TikTok çöktü mü? Platform için erişim sorunları yaşanıyor. Erişim kısıtlaması uygulandığı düşünülüyor.

17:24 Cumhurbaşkanı açıkladı: Depremzedelere 10 bin TL yardım yapılacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada depremden etkilenen vatandaşlara 10 bin TL deprem yardımı yapılacağını açıkladı.

14:14 Kimliği tespit edilemeyen cenazeler 24 saat sonra defnedilecek AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedip kimliği belirlenemeyen vatandaşların DNA, kan örneği, parmak izinin alınarak isimlerinin tespit edilmeye çalışılacağını belirtti. Adli tıp yöntemleriyle de isimlerin tespit edilememesi halinde cenazelerin 24 saatlik bekleme süresinin ardından tutanak tutularak dini vecibelere uygun şekilde defnedileceği kaydedildi.

16:54 Finlandiya ve İsveç, Türkiye ve Suriye'ye Yardım Gönderecek HELSİNKİ/STOCKHOLM, 8 Şubat (Xinhua) -- Finlandiya ve İsveç hükümetleri, depremden zarar gören Türkiye ve Suriye'ye yardım gönderileceğini duyurdu.

16:41 Yardımlara gölge düşüren iddia: Belediye, kendi afişini yapıştırmadan göndermiyor Twitch yayıncısı Toqtir, deprem bölgelerine göndermeye çalıştığı paketlere CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin kendi afişi olmadan gönderilemediğini, zorla Belediye Başkanı'nın isminin olduğu afişlerin yapıştırıldığını söyledi.

16:15 İskenderun Limanı'nda devam eden yangını söndürme çalışmaları dronla görüntülendi Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sırasında Hatay'ın İskenderun ilçesindeki liman sahasında bulunan konteynerlerde çıkan yangına ekiplerce havadan, karadan ve denizden müdahale ediliyor. Dün akşam saatlerinde Hava Kuvvetlerinin uçağıyla müdahale edilen ve alevlere atılan "yangın söndürme topu" sonrası söndüğü yönünde haberler çıkan yangına müdahalenin de devam ettiği kaydedildi.

16:19 Dünyaca ünlü isimler, Türkiye'ye yardım çağrısı yaparak destek veriyor Kültür sanat hayatının dünyaca ünlü isimleri, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından sosyal medyada Türkiye'ye taziye mesajları yayınlıyor.

16:19 Dünyaca ünlü isimler, Türkiye'ye yardım çağrısı yaparak destek veriyor Kültür sanat hayatının dünyaca ünlü isimleri, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından sosyal medyada Türkiye'ye taziye mesajları yayınlıyor.

16:15 TDV Giresun Arama Kurtarma ekibi Müjgan bebeği kurtardı - TDV Giresun Arama Kurtarma ekibi Müjgan bebeği kurtardı Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına devam eden Giresun İl Müftülüğü ve TDV Giresun Şubesi Arama Kurtarma ekibi, 4 yaşındaki Müjgan bebeği enkazın altından sağ olarak kurtardı.

16:10 Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi: 'Kimsesiz 250 çocuk tedavi görüyor' iddiası asılsız BAŞAKŞEHİR Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde depremden etkilenen bölgelerden gelen kimsesiz 250 çocuğun hastanede tedavi gördüğü iddiasını, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla yalanlandı.

15:51 Balıkesir Valiliği koordinasyonunda yardımlar depremzedelere gönderiliyor Balıkesir Valiliği koordinasyonunda "Bir göz ağlarken diğeri gülmez" ilkesiyle, yardım organizasyonundan sorumlu Vali Yardımcısı İrfan Demiröz'ün bizzat yönettiği yardımlar depremzedelere gönderiliyor.

15:25 Türkiye, deprem felaketinde 3 metre kaydı! Paylaşılan yol görüntüleri korkunç durumu gözler önüne serdi Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerle ilgili açıklama yapan Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Gerçek bir afet yaşıyoruz. Türkiye 3 metre kaymış durumda" dedi. Özener'in açıklamasının ardından sosyal medyada hızla yayılan yarılmış yol görüntüleri durumun vahametini gözler önüne sermiş oldu.

15:17 Milli voleybolcu Emincan Kocabaş ve Mehmet Can Ağırbaş, depremde hayatını kaybetti Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki depremde Malatya'da enkazın altında kalan Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin iki voleybolcusu Emincan Kocabaş ve Mehmet Can Ağırbaş hayatını kaybetti. İki voleybolcu bir dönem Ay-Yıldızlı formamızın başarısı için de ter dökmüştü.

15:05 Yeni takımıyla 1 ay önce anlaşmıştı! Enkazdan yaralı olarak kurtarılan futbolcu Taner Kahriman, yaşam mücadelesini kaybetti Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde 15 Ocak'ta Kahramanmaraş İstiklalspor'a imza atan 25 yaşındaki sağ bek Taner Kahriman da enkaz altında kaldı. Çalışmaların ardından göçükten yaralı olarak kurtarılan genç futbolcu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

14:42 KAHRAMANMARAŞ'TA 55'İNCİ SAATTE 1'İ ÇOCUK 3 KİŞİ KURTARILDI KAHRAMANMARAŞ'ta Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerinin iş makineleriyle destek verdiği Ebrar Sitesi'nde yıkılan binanın enkazında kalan 1'i çocuk 3 kişi 55 saat sonra kurtarıldı.

14:31 Deprem bölgesinden artık tek ses yükseliyor: "Sesimi duyan var mı?" Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım oluşan Hatay'da arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, enkaz altında kalan vatandaşların yakınları da umutlu bekleyişini sürdürüyor.

14:34 Suriye Kızılayı, Depremin Ardından ABD'nin Suriye'ye Yönelik Yaptırımlarını Kaldırmasını İstedi ŞAM, 8 Şubat (Xinhua) -- Suriye Arap Kızılayı (SARC) Başkanı Khaled Hboubati Salı günü, ülkenin kurtarma ekipmanlarına ciddi bir şekilde ihtiyaç duyduğunu belirterek, yardım çabalarını kolaylaştırmak için ABD ve Batı'nın Suriye'ye yönelik yaptırımlarını kaldırması çağrısında bulundu.

14:34 Mansur Yavaş, Hatay Havalimanı'yla ilgili son gelişmeleri aktardı: En kısa sürede uçuşa açılması için çalışmalara başladık Kahramanmaraş'ta peş peşe meydana gelen şiddetli depremlerde Hatay Havalimanı pistteki yarılmaların sonucu uçuşa kapatılmıştı. Havalimanıyla ilgili son durum hakkında bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hatay Havalimanı'nın en kısa sürede yeniden uçuşlara açılması için çalışmalara başladık. Mesai arkadaşlarımız alandaki hafriyat atıklarını temizliyor" ifadelerini kullandı.

14:30 Depremin acı haberleri Denizli'ye ulaştı Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası birçok yuva yok olurken, Denizli'ye de acı haberler peş peşe geldi.

14:30 Kıbrıs'tan gelen voleybol takımı depreme Adıyaman'da yakalandı! Umutlar hala yüksek Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde en büyük yıkımı yaşayan Adıyaman'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kentteki en büyük hasarı alan 140 kişinin bulunduğu otelde enkaz altında KKTC'den gelen, liseli öğrencilerden oluşan voleybol takımının da bulunduğu öğrenildi.

14:17 TBF'den depremzedeler için yardım kampanyası Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.

14:16 Edirne Belediyesi'nden Elbistan'ı Isıtan Destek Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 2 depremin ardından Edirne’den yola çıkan Edirne Belediyesi Mobil İkram Aracı, Elbistan’da depremzedelere ve arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere, çay, kek ve çorba ikramında bulundu.

14:15 Enkaz altında "Beni bırakmayın ne olur" diyerek yardım isteyen genç kız, uzun süren çalışmaların ardından çıkarıldı Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından enkaz altında kalan 17 yaşındaki genç kız, bölgeye gelen Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekibinden "Beni bırakmayın. Ne olursunuz kurtarın" diyerek yardım istedi. Genç kızın çağrısına "Seni buradan mutlaka çıkaracağız" diye karşılık veren ekipler, saatler süren çalışmanın sonunda genci göçük altından kurtardı.

14:14 Bm: Türkiye'de Altyapı Hasarı Deprem Yardım Çalışmalarını Sekteye Uğratıyor Kısıtlı yol erişimi ve kamyon sayısının yeteli olmayışı sebebiyle uluslararası kurtarma ekipleri çalışma bölgelerine giremedi.

14:11 Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'nun depremle ilgili sözlerine tepki: Yalan ve iftira ile siyasi şov yapıyorsunuz Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgeye giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada "Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dünyanın en büyük doğal afetlerinden biri yaşanırken, tüm kurumlarımız canhıraş bir şekilde çalışıyor, siz yalan ve iftira ile siyasi şov yapıyorsunuz" dedi.

14:00 Ekipler, anne ve 2 çocuğunun cansız bedenlerini birbirlerine sarılmış halde buldu İlk büyük depremde Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan 4 katlı binanın enkazı altında kalan Selcan Bağış ile kızı Sıla ve 8 aylık bebeği Abdullah Efe Bağış'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Ekipler, anne ve 2 çocuğunu birbirlerine sarılı halde buldu. Anne ve çocukları, memleketleri Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gözyaşlarıyla, yan yana toprağa verildi.

13:55 Cezayir'den Gönderilen İnsani Yardım Suriye'ye Ulaştı HALEP, 8 Şubat (Xinhua) -- Cezayir'in gönderdiği insani yardım malzemeleri, Suriye'de depremden en fazla etkilenen yerlerden biri olan Halep'teki havaalanına ulaştı.

13:55 Deprem bölgesine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Vefat edenlerin sayısı 8 bin 574'e yükseldi, büyük bir felaketle baş başayız Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından şehre giderek incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklama yaptı. Depremlerin ardından son bilgileri aktaran Erdoğan, "Vefat edenlerin sayısı 8 bin 574'e yükseldi. Büyük bir felaketle baş başayız" ifadelerini kullandı.

13:41 Depremin merkezi Elbistan havadan görüntülendi! Çoğu ev yerle bir oldu Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde ağır yıkımların yaşandığı Elbistan havadan görüntülendi. Dron kamerası ile çekilen görüntülerde bölgedeki çok sayıda evin yerle bir olduğu görüldü.

13:33 54 saat sonra bulundu! Enkazdan çıkarılan engelli kızın ilk sözleri: Gelmiyorum, uyuyacağım Hatay'da meydana gelen depremde enkaz altında kalan 16 yaşında engelli kız, 54'üncü saatte yapılan çalışmaların sonucunda bulundu. Kendisine ulaşan ekiplere "Gelmeyeceğim, uyuyacağım" diyen genç kız, yapılan çalışmaların ardından enkazdan kurtarıldı.

13:24 SGK'dan deprem bölgesinde ilaç açıklaması! SGK, deprem bölgesinde bulunanlar için yeni bir açıklama yaptı. Bu bölgedeki depremzedeler için ilaç kolaylığı sağlanacak.

13:24 e-Devlet, güvenli bağış için yeni hizmetini sundu! Kahramanmaraş depreminin ardından önemli adımlar atılıyor. Son olarak e-Devlet üzerinde güvenli bağış yapmak mümkün olacak.

12:58 Katar Yıldızlar Ligi'nden örnek davranış! Bilet gelirleri depremzedelerin yarasını saracak Katar Yıldızlar Ligi, yarın Katar Kupası'nda oynanacak olan yarı final karşılaşmalarının tüm bilet gelirlerini Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanacağını açıkladı.

12:45 İmamdan duygulandıran hareket! Camide bekleyen çocuk depremzedeler için çizgi film açtı Yıkıcı depremden etkilenen vatandaşlar camiler, yurtlar veya kurulan çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Depremzedelerin sığındığı bir camide imam, çocuklar için alkışlanacak bir hareket yaptı. İmam, caminin duvarına çocuklar için çizgi film yansıttı. Vatandaşlar ise "İyi ki güzel insanlar var, çok güzel hareket" gibi yorumlar yaptı.

12:35 Depremin ardından deniz seviyesi yükseldi! Hatay'da caddeler göle döndü Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesi yükseldi. Sahil yolundaki yollar, meydan ve işyerlerinin sular altında kalmasının ardından bulvar üzerindeki işyerleri ve binalar tahliye edildi.

12:35 Elbistan'da enkaz altında kalan kişi 54 saat sonra kurtarıldı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Edirne itfaiyesi ekipleri ile Kayserili madenciler, 1 kişiyi depremden 54 saat sonra enkazdan sağ çıkardı.

12:32 Enkaz altından sağ çıkarılarak hastaneye kaldırılan İskenderunspor antrenörü İbrahim Halil Ölmez, hayatını kaybetti 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor, enkaz altından sağ çıkarılan ve yoğun bakıma alınan antrenör İbrahim Halil Ölmez'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

12:02 "Deprem ve binalar öldürmez, Allah öldürür" paylaşımını yapan öğretim üyesi için soruşturma açıldı Türkiye, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 10 ilde binlerce insanın ölümüne neden olan depremle yıkıldı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Göker'in paylaşımları ise tepki çekti. Paylaşımlarında, "Deprem veya binalar öldürmez, Allah öldürür. O da eceli geleni. Depremde ölenler aynı anda Mars'ta bile olsalar yine öleceklerdi" diyen Göker hakkında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nce idari soruşturma başlatıldı.

12:04 Hatayspor'da oynayan futbolcudan duygusal paylaşım: Burası benim evimdi Sezon başında Hatayspor ile yollarını ayıran Munir Mohamedi, Hatay'daki son durumu gözler önüne seren bir paylaşım yaptı. Yıkılan bir binanın enkazını yayınlayan Munir, "7 ay önce burası benim evimdi. Orada iki harika yıl yaşadım. Hatay'da bana kollarını açan ve kendilerinden biri gibi davranan insanlarla tanıştım." notunu düştü.