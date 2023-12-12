Hakaret suçunun \'\'ön ödeme\'\' kapsamına alınmasına yönelik düzenleme tepkilere neden oldu

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Yargı reformu çalışmaları sonucunda hazırlanan 8. yargı paketinin TBMM'ye sevk edilmesi için geri sayım başladı. Ocak ayında açıklanması beklenen ve 67 maddeden oluşan yargı reformu paketi ile 22 farklı kanunun 105 maddesinde değişiklik yapılması öngörülüyor. Paketle sosyal medya üzerinden işlenen ve TCK/125-2 kapsamında değerlendirilen "Hakaret" suçunun "uzlaşma" kapsamından çıkarılarak "ön ödeme" kapsamına alınması planlanıyor. Ancak bu düzenlemeye vatandaşlardan tepki var. Birçok kişi düzenlemenin geri çekilmesini istiyor.

PARA ÖDEYEN KOVUŞTURMADAN KURTULACAK

Yeni yargı reformu paketindeki bu düzenleme, sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret eden kişinin, belli bir miktar para ödeyerek soruşturma veya kovuşturmanın sonuçlarından kurtulmasını sağlayacak. Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu, mevcut haliyle "uzlaşma" kapsamında olunca ise şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görene uzlaştırma bürosunun görevlendirdiği bir uzlaştırmacı tarafından uzlaşma teklifinde bulunuluyor.

"HAKARET EDENİ CEZAEVİNDEN KURTARACAK DÜZENLEME"

Söz konusu değişikliğin gündeme gelmesi, sosyal medyada hakaret özgürlüğü mü geliyor şeklinde değerlendirmeleri de beraberinde getirdi. Pek çok sosyal medya kullanıcısı, söz konusu değişikliği dijital platformlarda hakaret suçu işleyen kişilerin artabileceğini ve sistematik itibarsızlaştırma kampanyalarını cesaretlendireceğini belirterek eleştirdi.

Sosyal medya kullanıcıları, yeni yargı reformunda "ön ödeme" kapsamına alınacak hakaret suçuna ilişkin, "cezasızlık algısını ortadan kaldıracağız" diyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan, "hakaret edeni cezaevinden kurtaracak düzenleme" olarak niteledikleri değişikliğin revize edilmesini istedi.