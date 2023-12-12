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Hakaret suçunun ''ön ödeme'' kapsamına alınmasına yönelik düzenleme tepkilere neden oldu - Son Dakika
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Hakaret suçunun ''ön ödeme'' kapsamına alınmasına yönelik düzenleme tepkilere neden oldu

Hakaret suçunun sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi durumunda, suçun ''uzlaştırma'' kapsamından çıkartılarak ''ön ödeme'' kapsamına alınmasına yönelik düzenleme tepkilere neden oldu. Birçok vatandaş, ''hakaret eden cezaevinden kurtulacak'' diyerek düzenlemenin revize edilmesi için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslendi.

12.12.2023 - 14:58,  Güncelleme: 15:21
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Yargı reformu çalışmaları sonucunda hazırlanan 8. yargı paketinin TBMM'ye sevk edilmesi için geri sayım başladı. Ocak ayında açıklanması beklenen ve 67 maddeden oluşan yargı reformu paketi ile 22 farklı kanunun 105 maddesinde değişiklik yapılması öngörülüyor. Paketle sosyal medya üzerinden işlenen ve TCK/125-2 kapsamında değerlendirilen "Hakaret" suçunun "uzlaşma" kapsamından çıkarılarak "ön ödeme" kapsamına alınması planlanıyor. Ancak bu düzenlemeye vatandaşlardan tepki var. Birçok kişi düzenlemenin geri çekilmesini istiyor.

PARA ÖDEYEN KOVUŞTURMADAN KURTULACAK

Yeni yargı reformu paketindeki bu düzenleme, sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret eden kişinin, belli bir miktar para ödeyerek soruşturma veya kovuşturmanın sonuçlarından kurtulmasını sağlayacak. Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu, mevcut haliyle "uzlaşma" kapsamında olunca ise şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görene uzlaştırma bürosunun görevlendirdiği bir uzlaştırmacı tarafından uzlaşma teklifinde bulunuluyor.

"HAKARET EDENİ CEZAEVİNDEN KURTARACAK DÜZENLEME"

Söz konusu değişikliğin gündeme gelmesi, sosyal medyada hakaret özgürlüğü mü geliyor şeklinde değerlendirmeleri de beraberinde getirdi. Pek çok sosyal medya kullanıcısı, söz konusu değişikliği dijital platformlarda hakaret suçu işleyen kişilerin artabileceğini ve sistematik itibarsızlaştırma kampanyalarını cesaretlendireceğini belirterek eleştirdi.

Sosyal medya kullanıcıları, yeni yargı reformunda "ön ödeme" kapsamına alınacak hakaret suçuna ilişkin, "cezasızlık algısını ortadan kaldıracağız" diyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan, "hakaret edeni cezaevinden kurtaracak düzenleme" olarak niteledikleri değişikliğin revize edilmesini istedi.

Hakaret suçunun \'\'ön ödeme\'\' kapsamına alınmasına yönelik düzenleme tepkilere neden oldu
YORUMLAR (4)
  • ökkeş Kalem: Parası ile değil mi diyip parası olan olmayana istediği gibi sover Yanıtla 10 5
  • Aliya Aliya: Burayı gelir kapısı haline dönüştürenler var bir an önce çıkarılsın Yanıtla 29 2
  • Beşiktaş 1903: Para ceplerine giriyor tabi Yanıtla 24 2
  • Coronaci : Bence doğru karar hakaret edeni hapse atmak nedir ödesin parayı bitti gitti bu zamanda para kazanmak kolaymi hapisten daha etkili bence Yanıtla 55 11

Yılmaz Tunç, Yargı, Hukuk, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Hakaret suçunun ''ön ödeme'' kapsamına alınmasına yönelik düzenleme tepkilere neden oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakaret suçunun ''ön ödeme'' kapsamına alınmasına yönelik düzenleme tepkilere neden oldu - Son Dakika
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