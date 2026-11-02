Iğdır\'da tırda yakalanan 21 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen titiz saha çalışmaları ve istihbari faaliyetler sonucunda, il merkezindeki mezarlık çevresinde toplanan düzensiz göçmenlerin bir tır aracılığıyla batı illerine götürüleceği tespit edildi.

İkişerli ve üçerli gruplar hâlinde bölgeye gelerek tıra bindikleri belirlenen şahıslar, polis ekiplerinin takibine alındı. Hareket hâlindeki tır, güvenlik tedbirleri kapsamında durduruldu.

Araçta yapılan arama ve kontrollerde Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı organizasyonunu yürüttüğü değerlendirilen sürücü A.C. ile beraberindeki M.T. gözaltına alındı.

Yakalanan 21 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. Suçta kullanıldığı belirlenen tıra el konulurken, şüpheliler A.C. ve M.T. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelenin kararlılıkla ve aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Haber: Halit Öztürk