\'Kıyamet Sonrası\' fotoğrafıyla İsrail, Gazze\'ye yönelik saldırılarına devam ediyor

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Gazze'de geçici ateşkesin son bulmasıyla saldırılarına yeniden başlayan İsrail, bölgeyi kan gölüne çevirmeye devam ediyor. Son günlerde yüzlerce erkeği yarı çıplak halde gözaltına aldığı operasyonlarla tartışma yaratan İsrail'de bir televizyon kanalı tarafından paylaşılan "Kıyamet sonrası" fotoğrafı ortalığı karıştırdı. Yüzlerce Filistinlinin bir alana toplandığı ve birkaç Gazze sakininin İsrail askerleri tarafından kullanılan spot ışığının önünde bekletildiği fotoğrafı paylaşan İsrail yanlısı hesaplar, çok sayıda Hamas üyesinin teslim olduğunu öne sürdü.

KANALIN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF ORTALIĞI KARIŞTIRDI

İsrail Kanal 12 muhabiri Nir Dvori tarafından çekilip Telegram'da paylaşılan fotoğraf, New York Times görsel araştırmalar ekibinden Aric Toler'in X platformundaki mesajıyla dünya çapında dolaşıma girdi. Aric Toler, Gazze Şeridi'nde çekilen karenin yerinin bilinmediğini ve başka bir detay da verilmediğini yazdı.

YÜZLERCE FİLİSTİNLİYİ ALANA TOPLADILAR

Fotoğrafta yüzlerce Filistinlinin bir alana toplandığı ve gözaltına alındığı görülürken, en çarpıcı detay bazı Gazze sakinlerinin İsrail askerinin kullandığı spot ışığı önünde bekletilmesiydi. Çevrede ise İsrail işgal güçlerinin bombardımanla enkaza çevirdiği binalar vardı.

"HAMAS ÜYELERİ TEKER TEKER TESLİM OLDU"

İsrail yanlısı sosyal medya hesapları sarsıcı fotoğrafı kutlama yaparak paylaştı, yüzlerce Hamas üyesi savaşçının teslim olduğunu ileri sürdü. Filistin yanlısı hesaplar ise tek bir karenin kelimelere ihtiyaç duymadan her şeyi anlattığını belirtti.

"GERÇEKTEN DEHŞET VERİCİ HATTA KIYAMET SONRASI"

Bir kullanıcı, "Evet, dünyanın bunun için bir açıklamaya ihtiyacı var" dedi. Bir diğeri, "Bu fotoğraf mazinin bir kalıntısı, çağının hakikatini tek bir karede zapteden tarihin görsel bir kanıtı: İsrail ordusu ve Gazzeli siviller" diye yazdı. Bir başka kullanıcı ise, "Gerçekten dehşet verici... Hatta kıyamet sonrası" yorumunu yaptı.