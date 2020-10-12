Son Dakika İstanbul Haberleri

08:53 Yurtta hava durumu Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor.

08:52 TEM'de lastiği patlayan otomobil takla attı: 4 yaralı - TEM'de lastiği patlayan otomobil takla attı: 4 yaralı Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken lastiği patlayan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

08:50 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktöre gözü gibi bakıyor ANTALYA'nın Serik ilçesinde galericilik yapan klasik araç meraklısı Mehmet Cesur (55), yaklaşık 3 ay önce aldığı 1954 model Hanomag marka traktörü yeniledi.

08:47 Okulların açılmasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı Okulların açılmasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların 12 Ekim tarihinde açılacağını söylemesinin ardından yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk yaşandı.

08:43 Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

08:42 Yüz yüze eğitimde 2. aşama bugün başladı! 7 milyon öğrenci okullara döndü İlkokul 2, 3, 4, 8 ve 12'nci sınıflar, köy okulları, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ve özel gereksinimli öğrenciler bugün okullarına kavuştu. Her öğrenci grubu haftanın iki günü okula gidecek, ders süreleri 30, teneffüsler 10'ar dakika olacak.

08:31 Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler yüz yüze eğitime başladı.

08:29 METROBÜSLER YİNE TIKLIM TIKLIM İSTANBUL'da toplu ulaşım araçlarında sabah adım atacak yer kalmadı.

08:28 Tunceli'de tehlikeli ve zorlu ceviz hasadı TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde köylülerin başlıca geçim kaynakları arasında yer alan cevizin hasadı sonbaharın gelişiyle birlikte başladı.

08:23 Anadolu Otoyolda lastiği patlayan otomobil takla atı: 4 yaralı Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde lastiğinin patlaması sonucunda takla atan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

08:13 Anadolu Otoyolu'nda lastiği patlayan otomobil takla attı: 4 yaralı Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, lastiği patlayan otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

08:07 Çobanların elektrik sorununu taşınabilir rüzgar gülü yaparak çözdü MARDİN'in Mazıdağı ilçesi Yağmur köyünde yaşayan ve yazın ailesinin hayvanlarını otlatan lise öğrencisi Mehmet Emin Kaya (17), arazide telefon şarjı konusunda sıkıntı yaşayınca atık malzemelerden yaptığı taşınabilir rüzgar gülü ile elektrik üretmeyi başardı.

07:48 Türkiye'de 3 ayda 107 bin kazada 808 kişi hayatını kaybetti EMNİYET Genel Müdürlüğü, Trafik Başkanlığı geçen ağustos ayında meydana gelen kazaların Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan görüntülerini internet sitesi üzerinden paylaştı.

06:43 12 Ekim 2020 Trt1 Yayın Akışı 12 Ekim 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

04:02 DHA YURT BÜLTENİ - 2 Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde depremEge Denizi' Datça açıklarında 4,8 ve 4.2 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi.

03:53 Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem İstanbul DHAEge Denizi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

03:53 Gece vakti dehşet! Tartıştığı karısını çocuğunun gözü önünde boynundan bıçaklayarak katletti Esenyurt'ta bir kişi yaşadıkları dairede tartıştığı karısını boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli gözaltına alınırken, ailenin 4 yaşlarındaki çocuğu koruma altına alındı.

03:30 Esenyurt'ta bir şahıs tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü Esenyurt'ta bir şahıs tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü Karısını bıçaklayarak öldürdü, sonra 'Polisi arayın gelsin' dedi Esenyurt'ta bir şahıs tartıştığı karısını bıçakla öldürdü.

00:58 Son dakika haberi... İstanbul'da şantiyede feci ölüm Gelen son dakika haberlerine göre Sarıyer Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi inşaatının şantiyesinde geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalan işçi hayatını kaybetti.

00:58 Erkekler Federasyon Kupası'nı Sigortam.Net kazandı Kocaeli'de düzenlenen Basketbol Erkekler Federasyon Kupası Finali'nde Sigortam.Net, Semt77 Yalovaspor'u 84-76'lık skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

00:51 FATİH'TE 4 KATI BİNADA YANGIN FATİH'TE 4 KATI BİNADA YANGIN Fatih Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı binanın 4'üncü katında yangın çıktı.

00:01 GÜNDEM ÖZETİ / 12 Ekim 2020 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilecek MYK toplantısına başkanlık edecek.

23:59 Medipol Başakşehir'den İrfan Can Kahveci açıklaması Medipol Başakşehir Kulübü, İrfan Can Kahveci'nin A Milli Takım'ın Almanya, Rusya ve Sırbistan maçları için oluşturduğu aday kadrodan çıkartılmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

23:18 Times: İstanbul'da yapılan kazılara göre Vikingler o kadar güçlü değildi İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Sunday Times, pazar günü yayımlanan makalesinde İstanbul'da Vikingler dönemine ait olan bir alanda yapılan kazı çalışmalarına yer verdi.

23:05 Hamas: Rusya, Filistinli liderlerin toplantısına ev sahipliği yapmak istiyor Hamas hareketi, Rusya'nın, Filistinli grupların genel sekreterlerini bir araya getirecek bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyacağını açıkladığı bilgisini paylaştı.

22:58 Son dakika haberleri: ÇATALCA'DA DİNİ NİKAHLI EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ İNTİHAR ETMEK İSTEDİ Son dakika haber... ÇATALCA'DA DİNİ NİKAHLI EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ İNTİHAR ETMEK İSTEDİ -İmam Nikahlı eş hastanedeki tedavisinin ardından polis sorgusunda cinayeti itiraf etti -Acılı anne Aynur Uç Paramparça yapmış kızımı -Komşusundan kamerada 3 kişi olarak görünüyorlar iddiası Erol DEĞİRMENCİ İSTANBUL DHA...

22:47 Diyarbakır anneleri evlat nöbetini 24 saat sürdürecek Diyarbakır anneleri dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini 24 saat tutacak.

22:35 Maçın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya Milli Takımı ile oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında kazanmaya daha yakın taraf olduklarını belirterek "İki puan kaybettiğimiz için üzgünüz." dedi.

22:31 Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu, millileri yalnız bırakmadı Son dakika haber... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rusya ile Türkiye arasında Moskova'da oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti.

22:10 Kadıköy Moda Sahili kalabalığı havadan fotoğraflandı HAFTA içinde İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağışın ardından güzel havayı fırsat bilen İstanbullular Moda Sahili'ne akın etti.

22:08 Araba kulüplerinden Azerbaycan'a destek konvoyu İstanbul'da bulunan çok sayıda araba kulübü Azerbaycan'a destek konvoyu düzenledi.

21:30 Başakşehir'in ilk youtuberları mezun oldu Başakşehir Belediyesi Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde modern stüdyolar ve eğitim sınıflarından oluşan Türkiye'nin ilk ve tek Yeni Medya Akademisi mezunlarını verdi.

20:57 Voleybol: Toplu sonuç AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 8. hafta bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

20:26 EMİNÖNÜ'NDE PAZAR KALABALIĞI İstanbul'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar Eminönü'ne akın etti.

19:49 Şantiyede hafriyat kamyonunun altında kalan işçi feci şekilde can verdi İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi inşaatında çalışan bir işçi, geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalarak can verdi.

19:43 DHA YURT BÜLTENİ- 20 Kanuni'nin bekleyişi sürüyor MERSİN'in Silifke ilçesinde bakımı tamamlanan, Türkiye'nin 3'ncü sondaj gemisi Kanuni, Taşucu açıklarına demirledikten sonra yeniden NATO Limanı'nda döndü.

19:27 Son dakika haber... SBK Holding grup bünyesindeki şirket isimlerini internet sitesinden kaldırdı Son dakika haberi... Şirket ve bireysel hesaplarına mahkemece tedbir kararı konulan ve yurt dışına çıkış yasağı süren SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın sosyal medya hesabından faaliyetlerine devam edeceği imasında bulunmasına karşın, SBK Holding'e ait internet sitesinde daha önce yer...

18:54 Son dakika gündem: Uşak Üniversitesi Moda Tasarım bölümü öğrencileri, ilk 18 finalist içerisinde Son dakika gelişmesine göre Uşak Üniveristesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarım bölümü öğrencileri, Bursa FashionWeek tasarım yarışmasında finale çıkan ilk 18 içerisinde yer aldı.

18:33 İtfaiye ekipleri yavru kediyi böyle kurtardı ÜMRANİYE'de itfaiye ekipleri, havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için seferber oldu.