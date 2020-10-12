Son Dakika İstanbul Haberleri

- 08:59 Son dakika haberi: Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altında 1 milyon 568 bin lira...
Ünlü şarkıcı Harika Avcı evinde sakladığı 1 milyon 568 bin liranın çalındığını ifade ederek yanında çalışan kişiden şikayetçi oldu.
- 08:55 Lastiği patlayan otomobil, takla attı: 4 yaralı
BOLU'da, TEM yolunda lastiği patlayan otomobil, takla atarak, ters döndü.
- 08:53 Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor.
- 08:52 TEM'de lastiği patlayan otomobil takla attı: 4 yaralı
- TEM'de lastiği patlayan otomobil takla attı: 4 yaralı Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken lastiği patlayan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.
- 08:50 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktöre gözü gibi bakıyor
ANTALYA'nın Serik ilçesinde galericilik yapan klasik araç meraklısı Mehmet Cesur (55), yaklaşık 3 ay önce aldığı 1954 model Hanomag marka traktörü yeniledi.
- 08:47 Okulların açılmasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı
Okulların açılmasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların 12 Ekim tarihinde açılacağını söylemesinin ardından yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk yaşandı.
- 08:43 Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
- 08:42 Yüz yüze eğitimde 2. aşama bugün başladı! 7 milyon öğrenci okullara döndü
İlkokul 2, 3, 4, 8 ve 12'nci sınıflar, köy okulları, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ve özel gereksinimli öğrenciler bugün okullarına kavuştu. Her öğrenci grubu haftanın iki günü okula gidecek, ders süreleri 30, teneffüsler 10'ar dakika olacak.
- 08:38 (havadan görüntüyle) İSTANBUL'DA TRAFİKTE SON DURUM (1)
YÜZ yüze eğitimin 2. aşamasının geçildiği bugün İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 56'ya kadar çıktı.
- 08:31 Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı
Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler yüz yüze eğitime başladı.
- 08:29 METROBÜSLER YİNE TIKLIM TIKLIM
İSTANBUL'da toplu ulaşım araçlarında sabah adım atacak yer kalmadı.
- 08:28 Tunceli'de tehlikeli ve zorlu ceviz hasadı
TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde köylülerin başlıca geçim kaynakları arasında yer alan cevizin hasadı sonbaharın gelişiyle birlikte başladı.
- 08:24 Son dakika haberi: Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altında 1 milyon 568 bin lira...
Ünlü şarkıcı Harika Avcı evinde sakladığı 1 milyon 568 bin liranın çalındığını ifade ederek yanında çalışan kişiden şikayetçi oldu.
- 08:23 Anadolu Otoyolda lastiği patlayan otomobil takla atı: 4 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde lastiğinin patlaması sonucunda takla atan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
- 08:13 Anadolu Otoyolu'nda lastiği patlayan otomobil takla attı: 4 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, lastiği patlayan otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.
- 08:07 Çobanların elektrik sorununu taşınabilir rüzgar gülü yaparak çözdü
MARDİN'in Mazıdağı ilçesi Yağmur köyünde yaşayan ve yazın ailesinin hayvanlarını otlatan lise öğrencisi Mehmet Emin Kaya (17), arazide telefon şarjı konusunda sıkıntı yaşayınca atık malzemelerden yaptığı taşınabilir rüzgar gülü ile elektrik üretmeyi başardı.
- 07:48 Türkiye'de 3 ayda 107 bin kazada 808 kişi hayatını kaybetti
EMNİYET Genel Müdürlüğü, Trafik Başkanlığı geçen ağustos ayında meydana gelen kazaların Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan görüntülerini internet sitesi üzerinden paylaştı.
- 06:43 12 Ekim 2020 Trt1 Yayın Akışı
12 Ekim 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
- 04:02 DHA YURT BÜLTENİ - 2
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde depremEge Denizi' Datça açıklarında 4,8 ve 4.2 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi.
- 03:53 Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem
İstanbul DHAEge Denizi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- 03:53 Gece vakti dehşet! Tartıştığı karısını çocuğunun gözü önünde boynundan bıçaklayarak katletti
Esenyurt'ta bir kişi yaşadıkları dairede tartıştığı karısını boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli gözaltına alınırken, ailenin 4 yaşlarındaki çocuğu koruma altına alındı.
- 03:30 Esenyurt'ta bir şahıs tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü
Esenyurt'ta bir şahıs tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü Karısını bıçaklayarak öldürdü, sonra 'Polisi arayın gelsin' dedi Esenyurt'ta bir şahıs tartıştığı karısını bıçakla öldürdü.
- 01:05 Son dakika 3. sayfa: Fatih'te iş yeri yangını
Son dakika 3. sayfa haberi: Fatih'te iş yeri yangını Fatih'te bir iş yerinde yangın çıktı.
- 00:58 Son dakika haberi... İstanbul'da şantiyede feci ölüm
Gelen son dakika haberlerine göre Sarıyer Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi inşaatının şantiyesinde geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalan işçi hayatını kaybetti.
- 00:58 Erkekler Federasyon Kupası'nı Sigortam.Net kazandı
Kocaeli'de düzenlenen Basketbol Erkekler Federasyon Kupası Finali'nde Sigortam.Net, Semt77 Yalovaspor'u 84-76'lık skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
- 00:58 UEFA Uluslar B Ligi: Rusya: 1 Türkiye: 1 (Maç sonucu)
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 3. maçına çıkan A Milli Futbol Takımı, Rusya'ya konuk oldu.
- 00:51 FATİH'TE 4 KATI BİNADA YANGIN
FATİH'TE 4 KATI BİNADA YANGIN Fatih Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı binanın 4'üncü katında yangın çıktı.
- 00:01 GÜNDEM ÖZETİ / 12 Ekim 2020
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilecek MYK toplantısına başkanlık edecek.
- Dün 23:59 Medipol Başakşehir'den İrfan Can Kahveci açıklaması
Medipol Başakşehir Kulübü, İrfan Can Kahveci'nin A Milli Takım'ın Almanya, Rusya ve Sırbistan maçları için oluşturduğu aday kadrodan çıkartılmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.
- Dün 23:18 Times: İstanbul'da yapılan kazılara göre Vikingler o kadar güçlü değildi
İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Sunday Times, pazar günü yayımlanan makalesinde İstanbul'da Vikingler dönemine ait olan bir alanda yapılan kazı çalışmalarına yer verdi.
- Dün 23:05 Hamas: Rusya, Filistinli liderlerin toplantısına ev sahipliği yapmak istiyor
Hamas hareketi, Rusya'nın, Filistinli grupların genel sekreterlerini bir araya getirecek bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyacağını açıkladığı bilgisini paylaştı.
- Dün 22:58 Son dakika haberleri: ÇATALCA'DA DİNİ NİKAHLI EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ İNTİHAR ETMEK İSTEDİ
Son dakika haber... ÇATALCA'DA DİNİ NİKAHLI EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ İNTİHAR ETMEK İSTEDİ -İmam Nikahlı eş hastanedeki tedavisinin ardından polis sorgusunda cinayeti itiraf etti -Acılı anne Aynur Uç Paramparça yapmış kızımı -Komşusundan kamerada 3 kişi olarak görünüyorlar iddiası Erol DEĞİRMENCİ İSTANBUL DHA...
- Dün 22:47 Diyarbakır anneleri evlat nöbetini 24 saat sürdürecek
Diyarbakır anneleri dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini 24 saat tutacak.
- Dün 22:35 Maçın ardından
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya Milli Takımı ile oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında kazanmaya daha yakın taraf olduklarını belirterek "İki puan kaybettiğimiz için üzgünüz." dedi.
- Dün 22:31 Son dakika haber: Bakan Kasapoğlu, millileri yalnız bırakmadı
Son dakika haber... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rusya ile Türkiye arasında Moskova'da oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti.
- Dün 22:10 Kadıköy Moda Sahili kalabalığı havadan fotoğraflandı
HAFTA içinde İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağışın ardından güzel havayı fırsat bilen İstanbullular Moda Sahili'ne akın etti.
- Dün 22:08 Araba kulüplerinden Azerbaycan'a destek konvoyu
İstanbul'da bulunan çok sayıda araba kulübü Azerbaycan'a destek konvoyu düzenledi.
- Dün 21:30 Başakşehir'in ilk youtuberları mezun oldu
Başakşehir Belediyesi Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde modern stüdyolar ve eğitim sınıflarından oluşan Türkiye'nin ilk ve tek Yeni Medya Akademisi mezunlarını verdi.
- Dün 21:09 Ebrar Efkan Bilgiç: "Galatasaray, FIFA'dan ceza almaz"
Galatasaray'ın futbolcu maaşlarında yaptığı indirim açıklamasının ardından Belhanda ve Feghouli'nin FIFA'ya başvuruda bulunduğu iddia edilmişti.
- Dün 20:57 Voleybol: Toplu sonuç
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 8. hafta bugün oynanan maçlarla tamamlandı.
- Dün 20:26 EMİNÖNÜ'NDE PAZAR KALABALIĞI
İstanbul'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar Eminönü'ne akın etti.
- Dün 19:49 Şantiyede hafriyat kamyonunun altında kalan işçi feci şekilde can verdi
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi inşaatında çalışan bir işçi, geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalarak can verdi.
- Dün 19:43 DHA YURT BÜLTENİ- 20
Kanuni'nin bekleyişi sürüyor MERSİN'in Silifke ilçesinde bakımı tamamlanan, Türkiye'nin 3'ncü sondaj gemisi Kanuni, Taşucu açıklarına demirledikten sonra yeniden NATO Limanı'nda döndü.
- Dün 19:27 Son dakika haber... SBK Holding grup bünyesindeki şirket isimlerini internet sitesinden kaldırdı
Son dakika haberi... Şirket ve bireysel hesaplarına mahkemece tedbir kararı konulan ve yurt dışına çıkış yasağı süren SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın sosyal medya hesabından faaliyetlerine devam edeceği imasında bulunmasına karşın, SBK Holding'e ait internet sitesinde daha önce yer...
- Dün 18:54 Son dakika gündem: Uşak Üniversitesi Moda Tasarım bölümü öğrencileri, ilk 18 finalist içerisinde
Son dakika gelişmesine göre Uşak Üniveristesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarım bölümü öğrencileri, Bursa FashionWeek tasarım yarışmasında finale çıkan ilk 18 içerisinde yer aldı.
- Dün 18:52 Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası
Basketbolda Erkekler Federasyon Kupası'nda Sigortam.Net şampiyonluğa ulaştı.
- Dün 18:43 Arnavutköy'de yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı
Arnavutköy'de karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı.
- Dün 18:33 İtfaiye ekipleri yavru kediyi böyle kurtardı
ÜMRANİYE'de itfaiye ekipleri, havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için seferber oldu.
- Dün 18:20 Avcılar'da bir binanın balkonu çöktü
Avcılar'da 5 katlı bir binanın en üst katında bulunan balkon çöktü.
- Dün 18:19 AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayar güven tazeledi
Uşak'ta, AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.