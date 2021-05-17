17-23 Mayıs haftalık burç yorumları

KOÇ: Bir yandan kazançlarınıza odaklanırken, diğer yandan da aşk ve çocukla ilgili konular aklınızı meşgul ediyor. Sosyal çevrenizden gelen destekle kazançlarınız artacak. Büyüklerinizle güç mücadelesine girmeyin.

BOĞA: Hafta genelinde kendinizle ilgileneceksiniz. Bakım, yenilikler yapma isteği yüksek. Kazançlarınızla ilgili konularda aklınız ve hislerinizin uyumlu hareket etmesiyle doğru açılımlar yapma fırsatı mevcut.

İKİZLER: Perşembe akşamına kadar daha içe dönük olsanız da sonrasında ön plana çıkmak isteyeceksiniz. Yeni anlaşmalar, flörtler ve başlangıçlar için adımlar atabilirsiniz. Eş veya ortakla uyum sorununa dikkat!

YENGEÇ: Maneviyata dönük ve daha spiritüel olacağınız bir dönemdesiniz. Kariyeriniz veya hayatınızdaki konumunuzla ilgili kısa vadeli hayallerinizin gerçek olabileceği bir hafta. Eşin büyükleriyle anlaşmazlık çıkabilir.

ASLAN: Hafta başında sosyal ve ön planda olmak isteyeceksiniz. Çarşamba gününden itibaren kariyerinizle ilgilenmeniz gerekecek. Sevdiğinizle iletişimde hayal kırıklıkları ve anlaşmazlıklar çıkabilir. Fazla hırs iyi değildir.

BAŞAK: Ailenizden gelen ani tepkiler neticesinde kariyerinizle ilgili yol alabilirsiniz. Duygularınızı abartma eğiliminde olduğunuzu bilerek daha akılcı davranmayı denemelisiniz. Alacağınız sorumlulukla zirveye çıkabilirsiniz.

TERAZİ: Ticari ortaklık yapanlar akıl ve kalp sesini dengeleyerek sorunları aşabilirler. Geçmişten gelen bir ödemeyi yaparak rahatlayabilirsiniz. Bekarlar aşkla ilgili duyguları uç noktalarda yaşama eğiliminde olacaklar.

AKREP: Bazı bekar akrepler yakın çevrelerinden ayrıldıkları kişiyle daha ciddi olarak yeniden başlayabilirler. Ailenizden büyüklerin de desteğiyle ek kazançlarınızda artış olabilir. Ya da doğrudan maddi destek yapabilirler.

YAY: Çalışma hayatınızla ilgili gelişecek, geçmiş hatalarınızdan kaynaklı sorunu aşarak ilerleyeceksiniz. Duygularınızı abartma eğiliminde olduğunuz için akılla hareket etmek yararlı olacak. Sorumluluk alırsanız, ödül sizin.

OĞLAK: Evlilik ve ortaklı işler konusunda hırs yapacaksınız. Ancak her şey dozunda güzeldir. Evliler eşlerinin dışarıda fazla vakit geçirmesi nedeniyle tartışabilirler. Sorumluluk aldığınız işlerin maddi karşılığını alacaksınız.

KOVA: Geçmişte yaptığınız iyiliklerin karşılığını alacağınız bir hafta. Günlük hayattaki bazı sorumluluklar ağır gelebilir. Ortağınız veya eşinizle anlaşmak zor olacak. Ailenizden gelecek maddi destek ise, sizi motive edecek.

BALIK: Bu hafta itibarıyla Temmuz ayının sonuna kadar bolluk ve şans sizinle olacak. Yaratıcılık gerektiren işler yapanlar, müthiş eserler üretebilirler. Yakın çevreyle iletişimin bol olacağı hareketli bir dönemdesiniz.

Not: Unutmayın, doğum haritası parmak izi gibidir. Burçlar sadece %20 sonuç verir. Yükselen burcunuzu da okuyun lütfen.