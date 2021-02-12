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Kadınların %15'i bu sendromun farkında değil - Son Dakika
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Kadınların %15'i bu sendromun farkında değil

Yapılan araştırmalar kadınların %10-15'ini etkileyen, genetik, metabolik, hormonal sebepler ile ortaya çıkan bir hastalık olan Polikistik Over Sendromu'nun farkında olmadığını ortaya koydu.

Kadınların %15\'i bu sendromun farkında değil
12.02.2021 - 12:29,  Güncelleme: 14:15
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Çoğunlukla hastaların, kadın infertilitesi ve adet düzensizliği şikayetiyle kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurduğu kompleks bir hastalık olan Polikistik Over Sendromu, çok geniş bir yelpazede kendini göstermekle beraber; uzmanlar kesin tanı için aşağıdaki belirtilerinden en az ikisinin gözlemlenmesi gerektiğini belirtiyorlar.

1-Polikistik Over: Yumurtalık dış yüzeyine yakın çok sayıda küçük yumurta (folikül) bulunması ve bunun bir sonucu olarak da yumurtlama fonksiyonunda bozulma ortaya çıkabilmesi gerekir.

2-Androjen Fazlalığı:Erkek hormon seviyesinde artış ve buna bağlı yüz ve vücutta kıllanmada artış; bazen akne ve erkek tipi saç dökülmesi ile de belirti verebilir.

3-Adet Düzensizliği: En çok seyrek veya hiç adet görmeme olabileceği gibi bazen de dinmeyen aşırı vajinal kanama ile de karşımıza çıkabilir.

Polikistik Over Sendromu sadece infertilite, vücutta erkek tipi kıllanma ve adet düzensizliği ile değil aynı zamanda ciddi sağlık problemleri olarak da karşımıza çıkabilir.

Bu problemler:

-Ciddi anksiyete ve depresyon

-Tip 2 Şeker Hastalığı: Olguların %50'sinde 40 yaş altında insülin direnci veya diyabet (şeker) hastalığı gelişmektedir.

-Obezite

-Endometrium Kanseri: Endometrium kanseri normal popülasyona göre üç kat; over ya da yumurtalık kanseri riski iki kat; meme kanseri riski 2-4 kat artmıştır.

-Karaciğer Hastalığı

-Kalp Damar Sistemi Hastalıkları: Kalp krizi geçirme riski normal popülasyona göre 4-7 kat artmıştır.

Kadınların %15'i bu sendromun farkında değil

Bulutklinik'de danışanlarına online doktor hizmeti sunan Dr. Öğr. Üyesi Muzeffer Uçarer konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "yapılan araştırmalar ortaya koymaktadır ki kadınların %50'si Polikistik Over Sendromu olmalarına rağmen tanı konulmadan bilinçsizce yaşamaktadır. Polikistik Over Sendromu yönetimi, tıbbın Kadın Hastalıkları ve Doğumdan Endokrinoloji ve hatta Kardiyoloji dahil pek çok alanı ile takip ve tedaviyi kapsamalıdır. Tedavide hasta bilinci ve motivasyonu komplikasyonlarla baş etmede olmazsa olmazlardandır. Polikistik Over Sendromu hakkında farkındalığın arttırılması adına gerekli çalışmaların yapılması hayati önem taşımaktadır. Özellikle pandemi döneminde insanların çoğu hastaneye gitme alışkanlığını terk etmeye başladı bu da bazı hastalıkların gizlice ilerlemesine neden oldu oysaki günümüz teknolojisiyle teletıp hizmeti veren Bulut klinik gibi sistemler üzerinden doktorunuza kolayca danışabilme imkanınız oluyor. Bu sayede hastalığın tespiti konusunda danışandaki belirtiler üzerinden teşhis ve tanı tespitini yapabiliyor ve eğer hastaneye ya da kliniğe gidilmesi gerekliyse hastayı bu şekilde yönlendiriyoruz. Bulut klinik üzerinden bizden online doktor hizmeti alan danışanlarımızın birçoğunun bu şekilde vakit kaybetmeden tedavisine başlayabildik." dedi.

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