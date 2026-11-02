Ekinözü\'nde suya düştüğü bildirilen 16 yaşındaki gencin naaşını ekipler sudan çıkardı

Ekinözü'nde suya düştüğü bildirilen 16 yaşındaki gencin naaşını ekipler sudan çıkardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ekinözü ilçesinde suya düştüğü bildirilen 16 yaşındaki gencin bulunması için AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin başlattığı çalışma, gencin cansız bedenine ulaşılmasıyla sonuçlandı. Sudan çıkarılan naaş, işlemler için sağlık ekiplerine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Ekinözü ilçesinde suya düştüğü bildirilen 16 yaşındaki gencin bulunması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı. AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda gencin cansız bedenine ulaşıldı.
Sudan çıkarılan gencin naaşı, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla sağlık ekiplerine teslim edildi.
Haber: Muhammet Özer
Kaynak: Haber Platformu
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