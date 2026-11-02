Ekinözü\'nde suya düştüğü bildirilen 16 yaşındaki gencin naaşını ekipler sudan çıkardı

Edinilen bilgiye göre, Ekinözü ilçesinde suya düştüğü bildirilen 16 yaşındaki gencin bulunması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı. AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan gencin naaşı, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla sağlık ekiplerine teslim edildi.

Haber: Muhammet Özer