Türkoğlu'nda kurt saldırısına uğrayan 5 hayvan telef oldu, inceleme başlatıldı - Son Dakika
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Türkoğlu'nda kurt saldırısına uğrayan 5 hayvan telef oldu, inceleme başlatıldı

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Türkoğlu\'nda kurt saldırısına uğrayan 5 hayvan telef oldu, inceleme başlatıldı
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Beyoğlu Mahallesi Çakmak Obası mevkisinde yetiştiricilerin hayvanlarına kurt saldırdı. Saldırıda 5 hayvan telef olurken geçimini hayvancılıkla sağlayan yetiştiriciler zarar gördü, bölgede inceleme başlatıldı.

<a class='keyword-sd' href='/turkoglu/' title='Türkoğlu'>Türkoğlu</a>'nda kurt saldırısına uğrayan 5 hayvan telef oldu, inceleme başlatıldı

Edinilen bilgiye göre; Beyoğlu Mahallesi Çakmak Obası mevkisinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşların hayvanlarına kurt saldırdığı öğrenildi. Olayda toplam 5 hayvan telef olurken, geçimini hayvancılıkla sağlayan yetiştiriciler zarar gördü. Yaşanan kurt saldırısıyla ilgili bölgede inceleme başlatıldı. 

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
KahramanmaraşİncelemeTürkoğluBeyoğluGüncelSon Dakika

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