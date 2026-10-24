Türkoğlu\'nda kurt saldırısına uğrayan 5 hayvan telef oldu, inceleme başlatıldı

Türkoğlu'nda kurt saldırısına uğrayan 5 hayvan telef oldu, inceleme başlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Beyoğlu Mahallesi Çakmak Obası mevkisinde yetiştiricilerin hayvanlarına kurt saldırdı. Saldırıda 5 hayvan telef olurken geçimini hayvancılıkla sağlayan yetiştiriciler zarar gördü, bölgede inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre; Beyoğlu Mahallesi Çakmak Obası mevkisinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşların hayvanlarına kurt saldırdığı öğrenildi. Olayda toplam 5 hayvan telef olurken, geçimini hayvancılıkla sağlayan yetiştiriciler zarar gördü. Yaşanan kurt saldırısıyla ilgili bölgede inceleme başlatıldı.
Haber: Muhammet Özer
Kaynak: Haber Platformu
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