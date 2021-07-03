Son Dakika Koronavirüs Haberleri

20:30 Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 4 bin 537 yeni vaka tespit edildi Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düşerek geçen yıl Kasım ayı rakamlarına geriledi. 3 Temmuz tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 478'i semptomatik olmak üzere 4 bin 537 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 440 bin 368'e yükseldi. Vefat sayısı 45 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 4 bin 913 oldu. Korona tablosunda bu seviye son olarak 19 Kasım 2020 günü 4 bin 542 vaka ile verilere yansımıştı.

16:55 Mehmet Ceyhan'dan aşı isyanı: Karpuzda bile seçimi karpuzcuya bırakan halkın aşı konusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan koronavirüs aşılarına ilişkin önyargı içeren paylaşımlara tepki gösterdi. Prof. Dr. Ceyhan, "Karpuz seçimini bile deneyimine güvenip karpuzcuya bırakan halkın, salgın ve aşı konusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor" açıklamasında bulundu.

15:13 Aşı uygulamasında değişiklik! Koronavirüsü atlatanlara tek doz yapılacak Koronaya karşı aşı uygulamasında dikkat çeken bir değişikliğe gidildi. Koronavirüse yakalanıp hastalığı atlatanlara tek doz aşı yapılacağı bildirildi.

12:47 110 yaşındaki Mahmut dede, günde 2 litre kola içiyor Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut Kaya, görenleri şaşırtıyor. Günde 2 litre kola içen Kaya, bunun dışında doğal besleniyor. İki eşi de ölen Kaya'nın 100'den fazla torunu var.

11:05 Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama %40 daha az! Sağlıkçılara göre sebebi, ortaya atılan kısırlık yalanı Türkiye genelinde koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları devam ederken, özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu illerinde aşılama oranı diğer bölgelere ve illere göre daha düşük. Sağlıkçılar bu durumun ortaya atılan "Koronavirüs kısırlık yapıyor" dedikodusundan kaynaklandığını belirtiyor. Öte yandan farklı dillerde afiş hazırlanmasının da insanlara ulaşabilme adına etkili olacağını düşünüyorlar.

00:21 50 yaş altına 3. doz uygulanacak mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhan merak edilen soruya yanıt verdi Türkiye'de 50 yaş üstüne ve sağlıkçılara 3. doz koronavirüs aşısı uygulanmaya başlamasının ardından "50 yaş altına 3. doz uygulanacak mı?" sorusu merak ediliyor. Bu konuda açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 50 yaş altına 3'üncü doz aşıyı süreç içinde değerlendirerek karar vermek gerektiğini söyledi.

20:26 Son Dakika: Türkiye'de 2 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 55 kişi vefat etti, 4 bin 891 yeni vaka tespit edildi Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları 5 bin hedefinin altına düştü. 2 Temmuz tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 461'i semptomatik olmak üzere 4 bin 891 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 435 bin 831'e yükseldi. Vefat sayısı 55 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 5 bin 352 oldu.

20:03 Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı Hindistan'da ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüsün Delta varyantı, tehlike saçmaya devam ediyor. Avustralya'da aşılamanın öneminin bir kez daha görüldüğü olayda, partiye katılan onlarca aşısız insanın Delta varyantına yakalandığı ortaya çıktı. Partiye katılan ve daha önce aşı olan kişilerde ise Delta varyantına rastlanmadı.

19:29 Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 42 kişi vefat etti, 5 bin 288 yeni vaka tespit edildi Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 1 Temmuz tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 462'si semptomatik olmak üzere 5 bin 288 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 430 bin 940'a yükseldi. Vefat sayısı 42 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 6 bin 219 oldu. Öte yandan 706 olarak kaydedilen ağır hasta sayısı, 18 Ağustos 2020 tarihindeki seviyeye geriledi.

19:17 3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için biraz daha bekleyin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 50 yaş üstü vatandaşların 3. doz aşılamalarına başlanacağını duyurdu. Bu açıklamadan sonra, vatandaşlar da 3. dozda hangi aşıyı uygulamaları gerektiğini merak etmeye başladı. 3. doz aşı olacaklara çok önemli bir bilgi veren Dr. Ali İhsan Ökten, ilk iki dozunu Sinovac olan kişilere Pfizer/BioNTech aşısını önerdiklerini, ilk iki dozu Pfizer/BioNTech olanlara ise üçüncü doz için biraz daha beklemeyi önerdiklerini belirtti.

19:02 DSÖ'den uyarı üstüne uyarı: Yeni bir koronavirüs dalgası kapıda Dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı normalleşme adımları konuşulmaya başlarken, Avrupa'dan tam tersi bir haber geldi. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'da koronavirüs vakalarında artış olduğunu ve gerekli önlemler alınmazsa, yeni bir dalga yaşanabileceği uyarısında bulundu. WHO Avrupa Direktörü Hans Kluge, yeni dalgada Delta varyantının etkili olacağını söyledi.

16:22 Mehmet Ceyhan'dan Bakan Koca'yı kızdıracak 3. doz çıkışı: Hiçbir bilimsel açıklaması yok Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında 50 yaş ve üzerine 3. doz aşılama yapılacağını duyurmuş ve uygulama bugün itibarıyla başlamıştı. Türkiye'de başlayan 3. doz aşılama sürecine ise Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan tepki gecikmedi. Bilim Kurulu'nun dün aldığı bu kararın hiçbir bilimsel açıklaması olmadığını ifade eden Ceyhan, "Dünyada tüm vatandaşlarına 3. doz uygulayan bir ülke yok. İlk ülke biziz" dedi.

11:53 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun" sözlerine yer verdi.

08:51 Normalleşme başladı, uyarılar art arda geldi! Uzmanlar, maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat çekti Bugün başlayan kademeli normalleşmenin üçüncü etabıyla birlikte 15 aydır uygulamada olan birçok sınırlama kaldırılmış oldu. Türkiye pandemide yeni bir sürece girerken, Hindistan'da ortaya çıkan Delta mutasyonu ise hızla yayılarak büyük bir tehlike oluşturmaya devam ediyor. Bir yandan yasaklar kalkarken tehlikenin de devam ettiğine dikkat çeken uzmanlar da, maske ve mesafe kurallarından ödün verilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.

07:40 Türkiye, 15 ayın ardından bugün itibarıyla normalleşti! İşte kaldırılan 10 kısıtlama Türkiye, kademeli normalleşmenin üçüncü etabına bugün itibarıyla geçti. Bugünle birlikte 15 aydır var olan kısıtlamaların pek çoğu ortadan kalktı. Buna göre, sokağa çıkma kısıtlaması tamamen son bulurken, yeme-içme yerleri için getirilen pek çok sınırlama da kaldırıldı. Korona önlemleri kapsamında alınan maske ve sosyal mesafe kuralları ise ülke genelinde devam ediyor.

21:57 Eski sağlıkçı, koleksiyon yapmak amacıyla aşı çalmış Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir aile sağlığı merkezine girerek aşı olduktan sonra koronavirüs aşısı çalan şahsın eski sağlık çalışanı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahsın, aşıyı koleksiyon yapmak için çaldığı ortaya çıktı.

20:48 Son Dakika: Türkiye'de 30 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 5 bin 496 yeni vaka tespit edildi Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 30 Haziran tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 522'si semptomatik olmak üzere 5 bin 496 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 425 bin 652'ye yükseldi. Vefat sayısı 45 olarak kayıtlara geçti. Böylelikle 2 Eylül'den sonra ilk defa vefat sayısı 45'e düşmüş oldu. İyileşen sayısı ise bugün 7 bin 191 oldu. Diğer yandan ağır hasta sayısı ise 727 olarak kayıtlara geçti.

20:12 Son Dakika: Bilim Kurulu'nda 50 yaş üstü vatandaşların ve sağlık çalışanlarının 3. doz aşı olmalarının faydalı olacağı kararlaştırıldı Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından 50 yaş üstü vatandaşlar için 3. doz aşılama kararı alındığı söyledi. Koca, "Sağlık çalışanlarımız ve 50 yaş üstü vatandaşlarımız, yarından itibaren 3. doz aşı randevularını alabilirler" dedi. Bakan Koca, BioNTech aşısında 2 doz arasındaki sürenin de 4 haftaya düşürüldüğünü söyledi.

17:10 Kademeli normalleşme öncesi Bilim Kurulu son kez toplandı! Gündemde aşılama var Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, kademeli normalleşme öncesi salgın gündemiyle toplandı. Toplantını ana gündem maddesi ise aşılama olacak. Bakan Koca'nın toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor.

09:46 3. doz aşı ne zaman yapılacak? Sorunun yanıtı, bugün toplanacak Bilim Kurulu'ndan çıkacak Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplanıyor. Gündemde son günlerde Türkiye'de yayılımını artıran Delta varyantı ve 3. doz aşıların planlaması yer alıyor.

21:39 2 hafta sonra Türkiye'de de kullanılmaya başlayacak Sputnik V, koronavirüse karşı yüzde 97,8 etkinlik sağladı Kısa bir süre sonra Türkiye'nin vatandaşlarına uyguladığı aşılar arasına girecek olan Sputnik V'nin etkinlik oranına ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı. Aşının, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılan araştırmalarda, yüzde 97,8 etkili olduğu ortaya konuldu.

19:28 Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 5 bin 846 yeni vaka tespit edildi Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayılarında iki gündür artış yaşanıyor. 29 Haziran tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 510'u semptomatik olmak üzere 5 bin 846 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 420 bin 156'ya yükseldi. Vefat sayısı 53 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 6 bin 536 oldu.

00:11 Açıklamalarıyla herkese meydan okuyordu! Kim Jong-un günden güne eriyor Diğer ülkelere yönelik yaptığı sert açıklamalarla tanınan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un son hali, görenleri büyük şaşkınlığa uğrattı. Kim Jong-un'un bir hayli kilo verdiği görüldü.

23:49 Koronavirüste kokteyl aşı mucizesi! Daha iyi koruma sağladı Bilim dünyası, koronavirüs aşılarıyla ilgili farklı çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor. Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yapılan son çalışmada, 1. doz ile 2. dozda farklı aşıların uygulanmasının daha etkili olduğu ortaya konuldu. Bilim insanları, ilave doz konusunda henüz herhangi bir önerileri olmadığını da dile getirdi.

19:39 Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 58 kişi vefat etti, 5 bin 283 yeni vaka tespit edildi Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 5 bin sınırının üzerine çıktı. 28 Haziran tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 431'i semptomatik olmak üzere 5 bin 283 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 414 bin 310'a yükseldi. Vefat sayısı 58 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 5 bin 327 oldu.

19:08 Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir Türkiye'de koronavirüse karşı aşılama çalışmaları hızla devam ederken, ülkemizde uygulanan BioNTech aşısıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Aşı üzerinde çalışma gerçekleştiren bilim insanları, BioNTech aşısının sanılandan daha fazla koruduğunu söyledi. Araştırmacılar, BioNTech'in virüse karşı uzun yıllar koruma sağlayabileceğini aktardı.

18:43 Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, 19-25 Haziran tarihleri arasında 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre; haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu. Haftalık verilere göre; Ağrı, Eskişehir ve Kütahya kırmızı kategoride yer aldı.

18:23 İçişleri Bakanlığı'ndan ''Ülkeye Giriş Tedbirleri'' konulu genelge! 6 ülkeyle uçuşlar durduruldu İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. 8 maddelik genelgede; Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelen uçuşlar durduruldu. Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelen kişilerden, Türkiye'ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek.

16:22 İngiltere'den korkutan delta varyantı açıklaması: Hayatını kaybeden 109 kişi 50 yaşın üzerinde Dünya Sağlık Örgütü'nün delta varyantına karşı "İki doz aşı olanlar maske takmaya devam etmeli" uyarısının ardından İngiltere'nin yaptığı açıklama korku yarattı. Delta varyantı nedeniyle şu ana kadar 117 kişinin hayatını kaybettiği İngiltere'de ölen 109 kişinin 50 yaşın üzerinde olduğu belirtilirken, iki doz aşı olanlardansa 50 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye'de de 134 delta vakası olduğunu açıklamıştı.

16:18 Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı hemşirenin isteği duygulandırdı: Keşke babama da aşı yapabilseydim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından fotoğrafı paylaşılan Ebru Bozkurt Ulu'nun isteği, duyanları duygulandırdı. Ulu, koronavirüs nedeniyle kaybettiği babası Ayhan Bozkurt'a koronavirüs aşısı yapmayı çok istediğini söyledi. Hemşire Ulu, herkesi aşı olmaya davet etti.

15:57 Aşklarını evlilikle taçlandırdılar! Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu dünyaevine girdi Oyuncu Taner Ölmez ile Ece Çeşmişoğlu, dünyaevine girdi. Çiftin düğünlerinden ilk kareler de geldi. Nikah öncesi basın mensupların sorularını yanıtlayan çift, "Çok mutluyuz. Pandemiden dolayı küçük bir kadro ile düğünümüzü yapıyoruz" dedi.

13:50 Son dakika! Ankara Barosu, saat 24.00'ten sonra müzik yasağı kararının iptali için Danıştay'da dava açtı Son dakika! Ankara Barosu, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 1 Temmuz'dan itibaren alınan saat 24.00'ten sonra müzik yasağı kararının iptali için Danıştay'da dava açtı. Barodan davaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, genelgedeki ilgili maddelerin Anayasa'ya aykırı olduğuna vurgu yapıldı. Hatırlanacağı üzere karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 21 Haziran'da yapılan Kabine sonrası duyurulmuş ve sosyal medyada gündem olmuştu.

11:21 Koronayla mücadelede örnek gösterilen Avustralya'da delta varyantı alarmı! Sokağa çıkma yasakları geri döndü Dünyaya ölüm saçan koronavirüsle mücadelede örnek gösterilen Avustralya'da salgın yeniden hortladı. Farklı bölgelerinde tespit edilen delta varyantı ülke geneline yayılırken, birçok kentte sokağa çıkma yasakları geri getirildi. Yaşanan gelişme, şu ana kadar 134 delta varyantı vakası tespit edilen ve 1 Temmuz itibariyle kısıtlamaları kaldıracak olan Türkiye'de "Erken mi normalleşiyoruz?" sorularına neden oldu.

09:47 1 Temmuz'da başlıyor! İçişleri genelge yayımladı, işte kalem kalem tam normalleşme adımları İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 1 Temmuz'dan itibaren girilecek tam normalleşme sürecinin detayları netleşti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla gönderilen genelgede kafe, restoranların açılış-kapanış saatleriyle, sokak kısıtlamasına hatta nişan-düğün gibi organizasyonların nasıl yapılacağına dair tüm detaylar verildi. İşte 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni normalleşme adımları...

08:26 Delta varyantının mutasyona uğramış hali Delta Plus, çift doz aşı olmuş bir kişide görüldü Uzun süredir mücadele edilen koronavirüsün ortaya çıkan varyantlarına bir yenisi eklendi. Son dönemde dünyayı etkisi altına alan Delta varyantının mutasyona uğramış hali olan Delta Plus'ın çift doz aşı olmuş bir kişide görüldüğü açıklandı. Şimdi uzmanlar aşıların Delta Plus'a karşı ne kadar etkili olduğunu araştırıyor.

08:02 Bakan Koca paylaştı! İsrafa izin vermeyen doktor, yoldan geçen genci aşı olmaya ikna etti İzmir'de Dr. Lütfiye Şahin, 6 kişilik BioNTech aşısının bir kişinin eksik olması nedeniyle israf olmasına izin vermedi. Dr. Şahin, yoldan geçen üniversite öğrencisi Egemen Kurtoğlu'nu çağırarak hem gencin aşı olmasını sağladı hem de israfı önledi. Bu güzel olayı ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "Gün gelir herkes aşı olduğu günü unutur. Ama bazı aşı hikâyeleri unutulmaz. İşte Egemen'in hikâyesi" diyerek duyurdu.

00:57 Sokak kısıtlaması nedeniyle üretim durunca tavuk fiyatları yüzde 20 zamlandı Koronavirüs nedeniyle hafta sonu uygulanan sokak kısıtlaması nedeniyle bazı beyaz et firmaları üretimi durdurdu. Hal böyle olunca da Türkiye'de çok tüketilen tavuk etinin fiyatı da yüzde 20 oranında zamlandı.

23:06 Yüzde 20 zam gelen tavuk etiyle ilgili bir kötü haber daha! Fiyatların düşmesi beklenmiyor Türkiye genelinde sokağa çıkma yasaklarının 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacak olmasının ardından pazar günlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alan tavuk fiyatları da yeniden gündeme geldi. Beyaz et üreticisi Mustafa Aksoy, tavuk fiyatlarında şu anda yüzde 20 zam uygulandığını ve fiyatlarda kolay kolay düşüş beklemediklerini söyledi.

19:50 İşte normalleşmenin en dikkat çeken detayı! Konser ve festivaller geri dönüyor İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, normalleşme adımlarında sona bırakılan konser ve festivaller hakkındaki detaya da yer verildi. Bakanlık, 1 Temmuz'dan itibaren konser ve festivallerin tek şartla yapılabileceğini açıkladı. Buna göre konser ve festivallerde, sıkı sosyal mesafe kuralı uygulanacak.

19:29 Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 52 kişi vefat etti, 4 bin 883 yeni vaka tespit edildi Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 5 bin sınırının altına düştü. 27 Haziran tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 390'ı semptomatik olmak üzere 4 bin 883 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 409 bin 27'ye yükseldi. Vefat sayısı 52 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 5 bin 937 oldu.

18:47 Son Dakika: İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme genelgesi yayımladı! İşte madde madde normalleşme detayları Son dakika: İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymak kaydıyla, konaklama tesislerindeki kısıtlama ve tedbirlere 1 Temmuz itibarıyla son verilecek. Ayrıca nargile yasağı 1 Temmuz'dan sonra da aynı şekilde devam edecek.

10:04 Yine AstraZeneca! 2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı İngiltere'de üretilen ve ağırlıklı olarak bu ülkede kullanılan koronavirüs aşısı AstraZeneca son dönemde yan etki ve ölüm haberleriyle gündemde. Aşı olduktan 2 hafta sonra beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden Zion isimli rock müzisyeni AstraZeneca aşısını bir kez daha gündeme getirdi. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yaşayan 39 yaşındaki İngiliz model Stephanie Dubois de aşı olduktan günler sonra hayatını kaybetmişti.

22:09 Türkiye genelinde son kez uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama, 28 Haziran Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan karara göre, 1 Temmuz'dan itibaren kısıtlamalar tamamen sona erecek.

19:33 Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 51 kişi vefat etti, 5 bin 266 yeni vaka tespit edildi Son dakika: 1 Temmuz'da geçilecek tam normalleşme öncesinde ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları 5 bin hedefine yaklaştı. 26 Haziran tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 470'i semptomatik olmak üzere 5 bin 266 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 404 bin 144'e yükseldi. Vefat sayısı 51 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 7 bin 402 oldu.

18:22 Türkiye'ye uçuş yasağının kalktığı Rusya'da kış ayından beri en yüksek vaka Rusya'dan Türkiye'ye uçuş kısıtlaması, geçtiğimiz günlerde kaldırılmıştı. Rus turistlerin Türkiye'ye akın etmesinin ardından Rusya'dan korkutan bir haber geldi. Rusya'da 21 Ocak'tan bu yana bir günde en yüksek koronavirüs hasta sayısına ulaşıldı.

12:58 Sınav saatini saniyelerle kaçırdı, velilerin "Aç, aç" tezahüratı görevlilere kapıyı açtırdı Konya'da YKS'ye giren bir aday, sınava giriş saatini saniyelerle kaçırdı. Kapı kapanınca fakülte dışında kalan aday, velilerin görevlilere "Aç, aç" diye tezahürat yapmasıyla içeri alındı.

09:48 Hemşirenin büyük fedakarlığı! İdari iznini bırakıp aşı yapmaya koştu, bir de mesajı var: Herkes aşısını olsun Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Servisi sorumlusu Eda hemşirenin fedakarlığı takdir topladı. Halen kanser tedavisi gören Eda hemşirenin, idari iznini iptal edip, aşılama çalışmaları için hastaneye gittiği öğrenildi. Eda hemşire, salgının bitmesi için herkesi aşı olmaya davet etti.

19:31 Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 56 kişi vefat etti, 5 bin 630 yeni vaka tespit edildi Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 25 Haziran tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 477'si semptomatik olmak üzere 5 bin 630 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 398 bin 878'e yükseldi. Vefat sayısı 56 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 7 bin 184 oldu. Öte yanda ağır hasta sayısı ise 309 gün önceki seviyeye geriledi.

10:51 Maskesiz günler yakın! İşte aşılanma oranı en yüksek 10 ilimiz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşılanma oranlarına ilişkin verileri paylaştı. "En az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor." diyen Koca'nın yayınladığı listeye göre aşılanma oranının en yüksek olduğu 10 ilimiz ise şu şekilde: Edirne, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Muğla, Burdur, Bilecik, Sinop. Koca, geçtiğimiz günlerde de yüzde 70 aşılamanın olduğu dönemde maske takma zorunluluğunun kaldırılacağının sinyalini vermişti.