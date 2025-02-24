1.4 milyar dolar nerede? Çalınan Bybit varlıklarının akıbeti belli oldu

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Dubai merkezli kripto para borsası Bybit, kripto dünyasının bugüne kadar gördüğü en büyük soygununa maruz kaldı. Blockchain güvenlik şirketi Elliptic'in raporuna göre, yaklaşık 1,46 milyar dolar değerinde kripto varlık çalınırken, saldırının arkasında Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus'un olduğu öne sürüldü. Bybit CEO'su Ben Zhou, müşteri varlıklarının tamamen güvence altına alındığını ve kaybedilen tüm Ether'in telafi edildiğini duyurdu.

Kuzey Koreli Lazarus Group Şüphesi Artarken Bybit Müşteri Varlıklarını Güvenceye Aldı

Dubai merkezli kripto para borsası Bybit, şimdiye kadar görülen en büyük kripto para soygununa maruz kaldı. Saldırıda yaklaşık 1,46 milyar dolar değerinde kripto varlık çalındı. Bu rakam, sektörde daha önce yaşanan Poly Network ve Ronin Network soygunlarını geride bırakarak yeni bir rekor kırdı.

Önde gelen Blockchain güvenlik şirketi Elliptic, saldırının arkasında Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus'un olduğunu ileri sürdü. Elliptic'in detaylı raporuna göre saldırganlar çalınan varlıkları gizlemek için çeşitli yöntemler kullandı. Bu yöntemler arasında ETH gibi yerel Blockchain varlıklarıyla takas işlemleri, farklı kripto cüzdanları arasında transfer zincirleri, çapraz zincir köprüleri ve merkezi olmayan borsalar üzerinden yapılan işlemler yer alıyor.

Saldırının ilk iki saatinde, çalınan fonların yaklaşık 10.000 ETH değerindeki kısmı 50 farklı cüzdana dağıtıldı. Elliptic'in tespitlerine göre bu cüzdanlar sistematik bir şekilde boşaltılıyor ve şu ana kadar çalınan varlıkların en az yüzde 10'u bu cüzdanlardan çıkarılmış durumda.

Bybit yetkilileri, anonim kripto takas platformu eXch üzerinden çalıntı varlıkların önemli bir kısmının takas edildiğini öne sürdü. Ancak eXch, 23 Şubat'ta yaptığı açıklamada Kuzey Koreli hackerlara para aklama hizmeti verdiği iddialarını kesin bir dille reddetti.

Blockchain araştırmacısı ZachXBT'nin bulgularına göre, Lazarus Group 2020-2023 yılları arasında 200 milyon doların üzerinde çalıntı kripto parayı başarıyla akladı. Bununla birlikte, Chainalysis'in son raporunda, Lazarus gibi suç örgütlerinin kripto karıştırıcısı kullanımında azalma olduğu belirtiliyor.

Bybit CEO'su Ben Zhou, 24 Şubat'ta konuyla ilgili yaptığı açıklamada, saldırıda kaybedilen 1,4 milyar dolar değerindeki Ether'in tamamen telafi edildiğini ve yakın zamanda yeni bir denetlenmiş rezerv kanıtı raporu yayımlayacaklarını duyurdu.