1,5 milyar dolarlık hack davasında şok gelişme: Bybit ve Safe Custody arasında suçlama savaşı - Son Dakika
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Kripto Para

1,5 milyar dolarlık hack davasında şok gelişme: Bybit ve Safe Custody arasında suçlama savaşı

1,5 milyar dolarlık hack davasında şok gelişme: Bybit ve Safe Custody arasında suçlama savaşı

Kripto para ekosisteminde geçtiğimiz hafta yaşanan ve sektörü derinden sarsan 1,5 milyar dolarlık hack olayı, Bybit borsası ile Safe Custody arasında karşılıklı suçlamalara yol açtı. Lazarus hack grubunun gerçekleştirdiği iddia edilen saldırı, kripto ekosisteminde güvenlik protokollerinin acilen gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koydu.

27.02.2025 13:52
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Kripto para dünyasını sarsan 1,5 milyar dolarlık dev hack olayı, sektör devleri Bybit ve Safe Custody arasında şiddetli bir suçlama savaşına dönüştü. Bybit, adli inceleme sonucunda güvenlik ihlalinin Safe cüzdan altyapısından kaynaklandığını iddia ederken, Safe ise bağımsız uzmanların kendi sistemlerinde hiçbir açık bulamadığını savunuyor. Tıpkı geçen yıl WazirX ve Liminal arasında yaşanan 230 milyon dolarlık olayı andıran bu kriz, kripto ekosisteminde güvenlik protokollerinin ve sorumluluk sınırlarının acilen gözden geçirilmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bybit ve Safe Custody Karşı Karşıya Geldi

Kripto para ekosisteminde geçtiğimiz hafta yaşanan ve sektörü derinden sarsan 1,5 milyar dolarlık hack olayı, Bybit borsası ile Safe Custody arasında karşılıklı suçlamalara yol açtı. Bu büyük çaplı güvenlik ihlali, geçen yıl Temmuz ayında WazirX ve Liminal Custody arasında gerçekleşen ve 230 milyon dolarlık zarara neden olan olayı anımsatıyor.

Bybit cephesi, kısa süre önce kamuoyuyla paylaştığı kapsamlı adli raporda, kendi sistemlerinde herhangi bir güvenlik açığı bulunmadığını ve yaşanan olayın tamamen Safe cüzdanının güvenlik zafiyetinden kaynaklandığını vurguladı. Rapora göre, bir Safe geliştiricisinin kimlik bilgilerinin ele geçirilmesi sonucunda, ünlü hacker grubu Lazarus, Safe cüzdan altyapısına yetkisiz erişim sağladı ve ustalıkla aldattıkları Bybit çalışanlarını kötü amaçlı işlemleri onaylamaya yönlendirdi.

Buna karşılık Safe, savunma pozisyonunda bir açıklama yayımlayarak, bağımsız güvenlik uzmanlarının yaptığı incelemelerde Safe'nin akıllı sözleşmelerinde, servis yapısında veya ön yüz kaynak kodlarında herhangi bir güvenlik açığına rastlanmadığını bildirdi. Bu durum, olayın sorumluluğu konusunda iki kuruluş arasında net bir anlaşmazlığa işaret ediyor.

Söz konusu hack olayında dikkat çeken bir diğer nokta ise, çalınan fonların, daha önce Poloniex ve Phemex platformlarına yönelik saldırılarla da ilişkilendirilen yüzlerce farklı kripto cüzdanına dağıtılması oldu. Bu durum, saldırının organize bir siber suç örgütü tarafından titizlikle planlandığına işaret ediyor.

Yaşanan bu güvenlik ihlali, kripto para ekosisteminde merkezi ve merkezi olmayan hizmetler arasındaki güvenlik protokollerinin ve sorumluluk sınırlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Sektör uzmanları, bu tür olayların tekrarlanmaması için kurumlar arası iş birliğinin ve güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğine dikkat çekiyor.

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Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para 1,5 milyar dolarlık hack davasında şok gelişme: Bybit ve Safe Custody arasında suçlama savaşı - Son Dakika

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