Mt. Gox ve ABD Hükümeti'nin Dev Bitcoin Satışları Piyasayı Tedirgin Ediyor - Son Dakika
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Kripto Para

Mt. Gox ve ABD Hükümeti'nin Dev Bitcoin Satışları Piyasayı Tedirgin Ediyor

Mt. Gox ve ABD Hükümeti\'nin Dev Bitcoin Satışları Piyasayı Tedirgin Ediyor

İflas eden kripto para borsası Mt. Gox ve Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin elindeki toplam 15 milyar dolar değerindeki Bitcoin'in piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu dev satış dalgasının, önümüzdeki aylarda Bitcoin fiyatlarını ve tüm kripto para piyasasını derinden etkilemesi bekleniyor.

30.08.2024 15:31
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Mt. Gox ve ABD hükümetinin elindeki devasa Bitcoin miktarının piyasaya sürülmesi, yatırımcıları tedirgin hale getiriyor. Toplam değeri 15 milyar doları bulan bu satışların, önümüzdeki aylarda kripto para piyasasını sarsması bekleniyor.

Bitcoin İçin Eylül Ayı Kritik Bir Dönem Olacak

Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin kasasında toplam değeri 12,1 milyar dolar olan 203 bin Bitcoin bulunuyor. Buna ek olarak iflas eden kripto borsası Mt. Gox ise 2,7 milyar dolar değerindeki 46 bin Bitcoin'i dağıtmaya hazırlanıyor. Kaiko'nun son raporuna göre bu Bitcoin'lerin 2024 sonuna kadar Kraken üzerinden piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Uzmanlar, bu satışların piyasayı alt üst etmeyeceğini düşünüyor. Kraken'in geçtiğimiz günlerde gerçekleşen BTC ETF işlemlerini sorunsuz yönetmesi, bu iyimserliğin temel nedenleri arasında yer alıyor. Fakat yatırımcılar duruma yine de temkinli yaklaşıyor.

Mt. Gox mağdurları, on yıldır bekledikleri Bitcoin'lerin değerinin %8.500 artması nedeniyle satış yapmaya hevesli olabilirler. Ancak Temmuz ayında gerçekleşen 4 milyar dolarlık büyük dağıtımda, beklenenin aksine büyük bir satış dalgası yaşanmadı. Glassnode'un analizine göre alacaklılar, nakit yerine Bitcoin almayı tercih etti.

Bitcoin fiyatı, son dönemde yaşanan bu gelişmelerin etkisiyle aylık bazda %10,7 düşüş gösterdi ve 60 bin doların altına geriledi. Bitcoin'in Ağustos ayını kazançla noktalayabilmek için ay sonunda 64.300 dolar seviyesini görmesi gerekiyor.

Bitfinex analistleri, yaz aylarındaki düşük işlem hacminin Eylül'de de devam edebileceğini ve bunun Bitcoin'in 63.900 dolarlık direnci kırmasını zorlaştırabileceğini belirtiyor. Ayrıca Bitcoin'in Eylül ayı performansının son yıllarda genellikle negatif olduğuna dikkat çekiyorlar.

Kripto para dünyasının gözü, önümüzdeki aylarda gerçekleşecek bu büyük satışlarda olacak. Piyasanın bu satış baskısına nasıl tepki vereceği, Bitcoin'in geleceği açısından belirleyici olacak.

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SON DAKİKA: Mt. Gox ve ABD Hükümeti'nin Dev Bitcoin Satışları Piyasayı Tedirgin Ediyor - Son Dakika
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