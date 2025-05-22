2 pizzaya servet ödedi: Tam 1.1 milyar dolar - Son Dakika
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Kripto Para

2 pizzaya servet ödedi: Tam 1.1 milyar dolar

2 pizzaya servet ödedi: Tam 1.1 milyar dolar
22.05.2025 12:14
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Bitcoin Pizza Günü'nün 15. yıl dönümünde, 2010'da 10 bin BTC karşılığında satın alınan iki pizzanın bugünkü değeri 1,1 milyar doları aştı.

Bundan tam 15 yıl önce, 22 Mayıs 2010 tarihinde Laszlo Hanyecz adlı bir geliştiricinin 10 bin Bitcoin (BTC) karşılığında iki adet pizza satın almasıyla tarihe geçen Bitcoin Pizza Günü, bu yıl dönümünde yeni bir finansal kilometre taşıyla gündemde. O dönemde yaklaşık 40 dolar eden bu Bitcoin'lerin bugünkü toplam değeri, bugün itibarıyla 1,1 milyar doları geride bıraktı. Bu çarpıcı değer artışı, Bitcoin'in bireysel birim fiyatının da 111 bin 800 dolar seviyesini aştığını gösteriyor.

10 Bin Bitcoin İle 2 Pizzaya Servet Ödedi

Laszlo Hanyecz tarafından gerçekleştirilen bu pizza alım satımı, Bitcoin'in kayıtlara geçen ilk ticari işlemi olması nedeniyle kripto para tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Söz konusu alışveriş, Bitcoin'in yalnızca dijital bir kod olmaktan çıkıp, somut bir değer karşılığında kullanılabilen bir değişim aracına dönüşmesindeki en kritik adımlardan biri olarak görülüyor. Güncel kurla hesaplandığında, o gün ödenen 10 bin BTC ile bugün 70 milyondan fazla pizza sipariş edilebileceği gerçeği, geçen zaman içindeki olağanüstü değerlenmeyi gözler önüne seriyor.

Hanyecz, yıllar boyunca bu işlem nedeniyle "büyük bir serveti kaçırdığı" yönündeki yorumlarla karşılaşsa da konuya farklı bir açıdan yaklaşıyor. 2019 yılında yaptığı bir konuşmada Hanyecz, bu alışverişin Bitcoin'i kendisi için "somut" ve "gerçek" bir olgu haline getirdiğini ifade etmişti. O dönemde Bitcoin madenciliği yaparak bir sentin dahi altında maliyetlerle BTC edinen Hanyecz, hiç kimsenin bu dijital varlığın gelecekte trilyon dolarlık bir piyasa değerine ulaşacağını tahmin edemeyeceğinin altını çizdi.

Bu sembolik pizza alımı, dijital paranın gerçek dünya ekonomisinde bir ödeme aracı olarak kullanılabileceğini gösteren kültürel bir mihenk taşı olma özelliğini koruyor. Günümüzde Bitcoin, pizza alımının çok ötesine geçerek gayrimenkul ve otomobil gibi büyük çaplı satın almalarda, hatta bazı ülkelerde kısa süreli olarak vergi ödemelerinde dahi kabul edilen bir varlık haline geldi. Her yıl kutlanan Bitcoin Pizza Günü, bu öncü kripto paranın yalnızca bir yatırım ve spekülasyon objesi olmanın ötesinde, işlevsel bir değişim aracı olduğunu da güçlü bir şekilde hatırlatmaktadır. Son olarak Bitcoin gün içinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 111.861,22 dolar ile rekor kırdı. Yani Laszlo Hanyecz'in 15 yıl önce 2 pizza için ödediği 10 bin BTC, bugünkü fiyatlarla tam olarak 1 milyar 118 milyon 612 bin 200 dolar ediyor.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para 2 pizzaya servet ödedi: Tam 1.1 milyar dolar - Son Dakika

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