2024\'te kripto dünyası saldırılarla sarsıldı: Çalınan varlıklar rekor kırdı

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2024 yılında kripto sektörü, PeckShield raporuna göre 3,01 milyar dolar zararla karşı karşıya kaldı. Hackler ve dolandırıcılıklar, özellikle merkezi olmayan finans alanında yoğunlaşarak yatırımcıların güvenini sarsmayı sürdürdü.

Hack'ler ve Dolandırıcılık Olayları Kripto Sektörünü Derinden Sarstı

Kripto para ekosisteminde 2024 yılı, siber saldırılar ve dolandırıcılık vakaları nedeniyle zorlu geçti. Blockchain güvenlik şirketi PeckShield'in yayımladığı son rapora göre, sektör genelinde toplam kayıp 3,01 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, 2023 yılında kaydedilen 2,61 milyar dolarlık zararı %15 oranında aşarak, güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

PeckShield'in sosyal medya üzerinden paylaştığı detaylı analizde, toplam kaybın 2,15 milyar dolarının hack saldırılarından, 834,5 milyon dolarının ise dolandırıcılık eylemlerinden kaynaklandığı belirtildi. Yaşanan bu olaylarda çalınan fonların 488,5 milyon dolarlık bölümü kurtarılabildi.

2024'ün en çarpıcı vakası, Japon kripto borsası DMM Bitcoin'in uğradığı 305 milyon dolarlık kayıp oldu. Bunu, PlayDapp platformunun 290 milyon dolarlık zararı ve 238 milyon dolarlık Bitcoin dolandırıcılığı izledi. Hindistan merkezli WazirX borsası 230 milyon dolar, Gala Games ise 212 milyon dolarlık zarara uğradı.

Yıl içerisinde en yüksek kayıp 662,2 milyon dolarla Mayıs ayında gerçekleşti. Temmuz ve Ağustos aylarında da 280 milyon doların üzerinde kayıplar yaşandı. Yılın son ayında ise kayıplar önemli ölçüde azalarak 46,5 milyon dolara geriledi.

Web3 güvenlik şirketi Hacken'ın uzmanları, 2024'te özellikle erişim kontrolü açıklarını hedef alan saldırılarda belirgin bir artış gözlemledi. Bu güvenlik açıkları, geçen yıl yaşanan kayıpların %78'ini oluşturarak, merkezi olmayan finans protokollerinden oyun platformlarına kadar geniş bir alanı etkiledi.