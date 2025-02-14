2024 yılında kripto dolandırıcılıklarında rekor artış yaşandı

Kripto Para

Chainalysis'in son raporu, 2024 yılında kripto dolandırıcılığı vakalarında büyük bir artış olduğunu ortaya koydu. Uzun vadeli dolandırıcılık yöntemleri ve sofistike sahte iş teklifleri, dolandırıcıların yeni stratejileri arasında yer alıyor. Huione Guarantee'nin bu dolandırıcılıkların merkezi haline gelmesi ise endişeleri daha da artırıyor.

Yapay Zeka Destekli Dolandırıcılık Yöntemleri Yüzde 1900 Arttı

Chainalysis'in son raporuna göre 2024 yılı kripto para dolandırıcılığında rekor artışlara sahne oldu. Özellikle "pig butchering" olarak bilinen uzun vadeli güven temelli dolandırıcılık yönteminde bir önceki yıla kıyasla yüzde 40'lık artış gözlemlendi. Bu yöntemde elde edilen kripto para miktarındaki yüzde 210'luk artışa karşın, ortalama yatırım tutarının yüzde 55 düşmesi, dolandırıcıların taktik değişikliğine gittiğini gösteriyor.

Güneydoğu Asya merkezli dolandırıcılık çeteleri, küresel ölçekte etkilerini artırırken, sahte iş teklifleri gibi hızlı sonuç veren yeni yöntemlere yöneldi. Bu süreçte öne çıkan Huione Guarantee isimli platform, 2021'den bu yana 70 milyar dolarlık kripto işlemine aracılık ederek, dolandırıcılara teknolojik altyapı ve destek sağladı.

Rapora göre, dolandırıcılar 2024'te toplam 9,9 milyar dolar değerinde kripto para ele geçirdi. Huione Guarantee platformu üzerinden gerçekleşen dolandırıcılık miktarı ise 375,9 milyon doları buldu. Platform ayrıca, yapay zeka hizmetlerindeki yüzde 1900'lük artışla, dolandırıcıların daha inandırıcı sahte içerikler üretmesine olanak tanıdı.

2024'ün dikkat çeken diğer dolandırıcılık türleri arasında adres zehirlenmesi öne çıktı. 2024 yılının Mayıs ayında gerçekleşen büyük bir saldırıyla yüzde 15.000 oranında artış gösteren bu yöntem, kripto dolandırıcıları, canlı yayın dolandırıcılıkları ve şantaj gibi diğer yöntemlerle birlikte piyasada güvenlik endişelerini artırdı. Chainalysis, bu verileri kullanarak kripto para piyasasında güvenliği artırmayı hedefliyor.