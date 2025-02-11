2024 yılında memecoin dolandırıcılığında milyonlarca dolar kaybedildi

Kripto Para

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2024 yılı, kripto para dünyasında unutulmaz bir yıl olarak kayıtlara geçti. Ünlülerin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan sosyal mühendislik dolandırıcılıkları, yatırımcıları 500 milyon doları aşan büyük bir kayba sürükledi. Merkle Science'ın raporuna göre, memecoin halı çekme olayları ve kimlik avı saldırıları kripto piyasalarını tehdit etmeye devam ediyor.

Sosyal Medya Platformlarından Memecoin Dolandırıcılığı Artıyor

Kripto para ekosisteminde yaşanan dolandırıcılık vakaları, 2024 yılında rekor düzeye ulaştı. Merkle Science'ın kapsamlı araştırmasına göre yatırımcılar memecoin sahtekârlıkları ve sosyal mühendislik saldırıları nedeniyle 500 milyon doların üzerinde zarara uğradı.

Ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarını hedef alan dolandırıcılar, özellikle sahte kripto para projeleriyle kullanıcıları tuzağa düşürdü. Bu saldırıların en çarpıcı örneklerinden biri, dünyaca ünlü futbolcu Kylian Mbappe'nin X hesabının ele geçirilmesiyle yaşandı. Saldırganlar, Mbappe'nin hesabını kullanarak sahte bir memecoin projesini tanıttı ve çok sayıda yatırımcı mağdur edildi.

Bir diğer dikkat çekici vaka ise ünlü müzisyen Wiz Khalifa'nın 35,7 milyon takipçili hesabının hedef alınmasıydı. Dolandırıcılar, sanatçının adını kullanarak piyasaya sürdükleri WIZ isimli sahte tokenla yatırımcıları kandırdı ve tokenın değeri kısa sürede sıfırlandı.

Merkle Science'ın kolluk kuvvetleri direktörü Robert Whitaker, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Bu saldırılar basit fırsatçılıktan öte, son derece organize ve planlı operasyonlardır. Dolandırıcılar, ünlülerin ve sektör önderlerinin güvenilirliğini kötüye kullanarak piyasaları manipüle ediyor." açıklamasında bulundu.

Rapora göre dolandırıcılık vakalarının platform dağılımında X yüzde 75'lik payla ilk sırada yer alırken, YouTube yüzde 19 ile ikinci sırada bulunuyor. Saldırıların yüzde 44'ü rug pull (halı çekme) yöntemiyle gerçekleştirilirken, aynı oranda kimlik avı saldırısı da tespit edildi.