2025 kripto para dünyasının altın yılı olacak - Son Dakika
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2025 kripto para dünyasının altın yılı olacak

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Steno Research raporuna göre 2025 yılı, kripto para piyasasının şimdiye kadarki en güçlü yılı olmaya hazırlanıyor. Bitcoin (BTC) 150.000 dolar, Ethereum (ETH) ise 8.000 dolar seviyesine ulaşacak. Düzenleyici ortamın iyileşmesi ve Bitcoin yarılanması sonrası beklenen güçlü performans, piyasayı yeni zirvelere taşıyacak.

02.01.2025 10:08
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ABD merkezli Bitcoin ve Ethereum ETF'leri, 2025'te kripto piyasasında dönüm noktası olacak. Steno Research öngörülerine göre BTC ve ETH ETF'leri toplamda 76,5 milyar dolarlık net giriş elde edecek. Bu durum, kurumsal yatırımcıların kripto benimsemesinin rekor seviyelere ulaşacağını işaret ediyor.

TRUMP POLİTİKALARI KRİPTO EKOSİSTEMİNİ ŞEKİLLENDİRECEK

Kripto para piyasasında 2025 yılı, benzeri görülmemiş gelişmelere sahne olacak. Steno Research tarafından yayımlanan araştırma notu, önemli öngörüler içeriyor. Bitcoin'in 150.000 dolar seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Ethereum ekosistemi için de parlak bir gelecek öngörülüyor. ETH/BTC oranının 0,06 seviyesine ulaşması, Ethereum'un Bitcoin'e göre daha güçlü bir performans göstereceğini gösteriyor.

Trump'ın başkanlık zaferi, özellikle altcoinler için olumlu bir faktör olarak değerlendiriliyor. Merkeziyetsiz uygulamaların toplam kilitli değerinin (TVL) 300 milyar doları aşması tahmin ediliyor.

Varlık yöneticisi Grayscale de bu beklentiyi destekliyor. Şirket, 2025'in ilk çeyreğinde izlenecek en iyi 20 token listesine çeşitli DeFi uygulamalarını ekledi.

2025 kripto para dünyasının altın yılı olacak

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