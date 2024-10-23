2025 yılı kripto için zorlu geçecek: SEC cephesinden önemli Bitcoin ve kripto para açıklaması - Son Dakika
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2025 yılı kripto için zorlu geçecek: SEC cephesinden önemli Bitcoin ve kripto para açıklaması

2025 yılı kripto için zorlu geçecek: SEC cephesinden önemli Bitcoin ve kripto para açıklaması

SEC 2025 yılı denetim önceliklerinde kripto varlıklar ve ilgili hizmetler öne çıkıyor. Kurum özellikle spot Bitcoin ve Ether ETF ürünlerine yönelik incelemelere ağırlık verecek. Bu noktada SEC'in Blockchain teknolojisi riskleri ve yatırımcı güvenliği konularında detaylı denetimler planlanıyor. Gensler'in olası görevi bırakma senaryolarına rağmen SEC'in kripto yaklaşımında değişiklik öngörülmüyor.

23.10.2024 13:41
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC 2025 yılı denetim önceliklerini açıkladı ve kripto varlıkları listenin üst sıralarına yerleştirdi. Kurumun kısa bir süre önce yayımlanan bildirisinde özellikle spot Bitcoin ve Ether üzerine kurulu borsada işlem gören ürünlere odaklanılacağı belirtildi. Komisyon Başkanı Gary Gensler'in olası görev değişikliği tartışmalarına rağmen kurumun kripto varlıklara yönelik sıkı denetim yaklaşımının devam edeceği vurgulandı.

ABD Düzenleyici Kurumu SEC Spot Bitcoin ve Ether ETF Denetimi Artıracak

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 2025 yılı denetim önceliklerini açıkladı. Kurumun kısa bir süre önce yaptığı açıklamaya göre kripto varlıklar ve bu alandaki hizmetler öncelikli denetim konuları arasında yer alacak.

Piyasalardaki hareketliliği yakından takip eden SEC, kripto varlıkların satışı, teklifleri ve danışmanlık hizmetlerine yönelik kapsamlı incelemeler gerçekleştirecek. Kurum, özellikle spot Bitcoin ve Ether temelli borsada işlem gören ürünlere özel önem atfediyor.

Teftiş Bölümü Geçici Müdürü Keith Cassidy, yatırımcı güvenliğinin ön planda tutulacağını ve kurumun dijital varlıklara yönelik tutumunda değişiklik olmayacağını vurguladı. SEC Başkanı Gary Gensler ise yatırımcı koruması ve sermaye oluşumu konularındaki çalışmaların süreceğini, piyasa aktörlerinin mevzuatı daha iyi kavramasına destek olacaklarını belirtti.

2024'ten farklı olarak spot kripto ETF'leri inceleme kapsamına alındı. SEC, bu yıl içinde Ocak ayında spot Bitcoin, Mayıs ayında ise spot Ethereum yatırım ürünlerine onay vermişti.

2026 yılına kadar görev yapması öngörülen Gensler'in, siyasi gelişmeler nedeniyle 2025 başında görevinden ayrılabileceği konuşuluyor. Cumhuriyetçi aday Trump ve Demokrat Başkan Yardımcısı Harris'in başkanlık için farklı isimleri değerlendirdiği belirtiliyor.

SEC'in "yaptırım yoluyla düzenleme" yaklaşımı, özellikle kripto şirketlerine açılan kayıt dışı menkul kıymet davaları nedeniyle tartışılmaya devam ederken, Yüksek Mahkeme'nin bir doktrini iptal etmesinin kurumun devam eden hukuki süreçlerini etkileyebileceği değerlendiriliyor.

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