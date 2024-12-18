2025 yılında kripto para ETF pazarı büyüyecek

Kripto Para

Kripto para piyasasında yeni bir dönemin sinyalleri güçleniyor. Bloomberg'in ETF analistleri Eric Balchunas ve James Seyffart, önümüzdeki dönemde kripto para piyasasının farklı varlık sınıflarına dayalı ETF'lerle tanışacağını belirtiyor. Özellikle Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) kombinasyonlu ETF'lerin ilk onaylanacak ürünler arasında yer alması bekleniyor.

Yeni SEC Yönetimi Kripto ETF'lerine Kapı Açıyor

ETF pazarında yeni bir dönem başlıyor. Analistler, SEC'deki yönetim değişikliğinin kripto para ETF'lerinin onay sürecini hızlandıracağını düşünüyor. Gary Gensler'ın SEC başkanlığından ayrılması ve Trump yönetiminin göreve başlamasıyla birlikte, kripto para dünyasında yeni bir sayfa açılacak.

Hashdex, Franklin Templeton ve Bitwise gibi Wall Street'in önde gelen kurumları, Bitcoin ve Ethereum kombinasyonlu ETF'ler için hazırlıklarını sürdürüyor. Litecoin (LTC) ve HBAR ETF'lerinin de SEC tarafından menkul kıymet olarak sınıflandırılmaması, bu ürünlerin onay sürecini kolaylaştırabilir.

İlerleyen dönemde Solana ve XRP ETF'lerinin yanı sıra Dogecoin (DOGE) ETF başvuruları da öngörülüyor. ETF Store Başkanı Nate Geraci, Solana ETF'lerinin gelecek yılın sonuna kadar onaylanma olasılığının yüksek olduğunu vurguluyor. Two Prime Digital Assets CEO'su Alexander Blume da ihraççıların başarı şanslarının yüksek olduğuna inanıyor.