2025 yılının ilk aylarında hangisi öne çıktı: Altın mı Bitcoin mi? - Son Dakika
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2025 yılının ilk aylarında hangisi öne çıktı: Altın mı Bitcoin mi?

2025 yılının ilk aylarında hangisi öne çıktı: Altın mı Bitcoin mi?

Finansal piyasalar 2025'te belirsizlikle mücadele ederken, yatırımcılar nihai güvenli liman varlığını tartışmaya devam ediyor. Altın mı yoksa Bitcoin mi? Son fiyat hareketleri tartışmayı körükledi. Bitcoin yüzde 2,6'lık geri çekilmenin ardından 81.000 dolar civarında seyrederken, altın 2.917 doların üzerine çıkarak ekonomik endişeler ortamında klasik güvenli limana kaçışı yansıttı.

13.03.2025 16:07
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Bitcoin'in "dijital altın" olarak ünü olmasına rağmen son piyasa davranışı farklı bir hikaye anlatıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ocak ayında göreve başlamasından bu yana, yönetimi düzenleyici netlik için çaba gösterirken ve stratejik bir Bitcoin rezervi kurma gelişmesi bile Bitcoin değerinin yüzde 25'ini kaybetti. Buna karşılık altın, yatırımcılar enflasyon korkularından ve ekonomik dalgalanmalardan sığınak ararken değer kazandı.

'Dijital Altın' Bitcoin Vaadi Henüz Gerçekleşemedi

Coinstash'in kurucu ortağı Mena Theodorou, "Bitcoin, gerçek bir koruma aracı olmaktan ziyade hala makro duyarlı bir varlık gibi davranıyor." diyor. Bu durum, Bitcoin'in fiyatının savunma amaçlı bir yatırım olmak yerine teknoloji hisseleri gibi riskli varlıkları takip etmeye devam ettiği daha geniş piyasa eğilimleriyle uyumlu görünüyor.

Tarihsel olarak, altın finansal sıkıntı zamanlarında tercih edilen varlık olmuştur. COVID-19 piyasa çöküşü sırasında altın, güvenilir bir değer deposu olarak statüsünü yeniden kanıtlayarak yeni zirvelere ulaştı. Bu arada, Bitcoin toparlanmadan önce tek bir günde neredeyse yüzde 50 düştü. Bu durum istikrardan ziyade oynaklığını gösterdi.

Bitcoin, merkeziyetsizlik ve transfer kolaylığı gibi avantajlar sunarken, öngörülemezliği muhafazakar yatırımcılar için önemli bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Zerocap'ten Mark Hiriart uzun vadeli potansiyeli görüyor ancak riskleri kabul ediyor. Mark, "Bitcoin'in düşüşleri genellikle harika satın alma fırsatları sundu, ancak istikrar hala aşılması gereken önemli bir engel." ifadelerini kullandı.

Altın ile Bitcoin arasındaki temel farklar dikkat çekiyor. Altın, servet korumada yüzyıllardır kanıtlanmış geçmişe sahip, evrensel olarak kabul gören ve merkez bankaları tarafından tercih edilen fiziksel bir varlık olarak öne çıkıyor. Bitcoin ise sınırlı arza sahip, sınırsız işlemlere olanak tanıyan ancak hala düzenleyici incelemeye ve yüksek oynaklığa tabi dijital bir varlık olarak tanımlanıyor.

İleriye dönük bakıldığında, analistler Bitcoin'in kısa vadeli yörüngesi konusunda temkinli hareket ediyor. Bazıları, önemli destek seviyelerinin Bitcoin'in önceki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 dolar civarında olduğunu belirterek, potansiyel olarak 70.000 doların altına düşebileceğini öngörüyor.

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Son Dakika Kripto Para 2025 yılının ilk aylarında hangisi öne çıktı: Altın mı Bitcoin mi? - Son Dakika

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