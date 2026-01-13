21Shares, Bitcoin ve altını birleştiren ETP'yi Londra Borsası'nda işleme açtı - Son Dakika
21Shares, Bitcoin ve altını birleştiren ETP'yi Londra Borsası'nda işleme açtı

13.01.2026 17:26
Kripto varlık yöneticisi 21Shares, Bitcoin ve altını tek bir üründe birleştiren yeni borsa yatırım ürününü Londra Borsası'nda listeledi. BOLD koduyla işlem gören ürün, İngiltere'de bireysel yatırımcılara sunulan ilk kripto-geleneksel varlık kombinasyonu olma özelliği taşıyor.

21Shares yaptığı açıklamada, ByteTree Asset Management ile ortaklaşa geliştirilen ürünün Londra Borsası'nda işlem görmeye başladığını duyurdu. ETP, aylık yeniden dengeleme yapan kurallara dayalı bir strateji izliyor ve iki varlık arasındaki dağılımı tarihsel volatilitelerine göre belirliyor. Sistem, göreceli olarak daha istikrarlı performans gösteren varlığa ağırlık veriyor.

Açıklamaya göre ürün 12 Ocak itibarıyla 40,1 milyon dolar yönetim altındaki varlığa sahip ve üç yıllık Sharpe oranı 1,79 seviyesinde. Fiziksel olarak desteklenen ETP'nin dayanak varlıkları kurumsal bir saklayıcı tarafından soğuk depolamada tutuluyor. Yıllık yönetim ücreti yüzde 0,65 olan ürün, sterlin cinsinden kote edildi.

21Shares CEO'su Russell Barlow, "BOLD, yatırımcılara enflasyona karşı potansiyel bir koruma, Bitcoin'in büyüme potansiyeline erişim ve altının görece istikrarını bir arada sunmayı amaçlayan heyecan verici bir ürün. İngiltere'deki bireysel yatırımcıların artık kripto ETP'lere erişimi olduğuna göre, 21Shares yenilikçi ve düzenlenmiş ürünlerin yelpazesini genişletmeye kararlı." dedi.

REGÜLASYON DEĞİŞİKLİĞİ İNGİLTERE PİYASASINI CANLANDIRIYOR

Lansman, FCA'nın Ekim 2025'te kripto borsa yatırım senetlerine yönelik dört yıllık bireysel yatırımcı yasağını kaldırmasının ardından geldi. Karar, bireysel yatırımcıların daha önce yalnızca profesyonel yatırımcılara açık olan ürünlere İngiltere düzenlemesine tabi platformlar aracılığıyla erişmesini mümkün kıldı.

Londra Borsası verilerine göre Aralık 2025'te kripto ETN işlem hacmi yasağın kaldırılmasını takip eden ayda 280 milyon doları aştı. Bu ivme İngiltere'yi kripto ETP işlem hacminde Avrupa'nın üçüncü büyük pazarı konumuna taşırken, borsadaki günlük ortalama işlem hacmi 11,7 milyon dolara ulaştı.

Kural değişikliğiyle eş zamanlı olarak büyük varlık yöneticileri de erişimi genişletti. 21Shares, Bitwise ve WisdomTree 20 Ekim 2025'te fiziksel destekli Bitcoin ve Ethereum ETP'lerini İngiltere bireysel yatırımcılarına açtı. BlackRock ise aynı hafta iShares Bitcoin ETP'sini borsada listeledi.

Bu arada İngiltere hükümeti dijital varlıklar için aşamalı bir düzenleme yaklaşımı izliyor. FCA'nın kripto yol haritası kapsamında stablecoinler, alım satım ve stakingi kapsayan kapsamlı kurallar istişare sürecinde bulunuyor.

