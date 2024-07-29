21Shares Ethereum ETF'si için Chainlink ile ortaklık kurdu - Son Dakika
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Kripto Para

21Shares Ethereum ETF'si için Chainlink ile ortaklık kurdu

21Shares Ethereum ETF\'si için Chainlink ile ortaklık kurdu

21Shares, Ethereum tabanlı ETF'lere olan güveni artırmak amacıyla Chainlink Proof of Reserve teknolojisini entegre etti. Bu stratejik hamle, Ethereum'un performansını yansıtan ve Ether ile desteklenen 21Shares Core Ethereum ETF (CETH) fonunun şeffaflığını ve güvenliğini artırmayı hedefliyor.

29.07.2024 18:29
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21Shares, yatırımcıların Ethereum tabanlı ETF'lere olan güvenini pekiştirmek için Chainlink Proof of Reserve teknolojisini entegre etti. Bu stratejik adım, CETH'in altında yatan varlıkların doğruluğunu ve güvenliğini her zaman güncel tutmayı amaçlıyor. Rezerv verileri, Coinbase aracılığıyla gerçek zamanlı olarak kamuya açık hale getirilerek, yatırımcılara şeffaf bir finansal ortam sunuluyor.

Chainlink Ve 21Shares Ortaklığı Ethereum ETF'lerinde Yeni Dönemi Başlattı

21Shares AG'nin Amerikan kolu, Ethereum (Ether) tabanlı yatırım ürünü için önemli bir adım attı. Şirket, 21Shares Core Ethereum ETF (CETH) için Chainlink Proof of Reserve sistemini Ethereum Blockchain ağına entegre etti. Bu hamle, fonun şeffaflığını artırmayı hedefliyor.

CETH, Ethereum'un performansını yansıtan ve fiziksel olarak Ether ile desteklenen bir yatırım aracı olarak dikkat çekiyor. 21Shares, Chainlink'in güvenilirliğini göz önünde bulundurarak bu platformu seçti. Chainlink, 12 trilyon doları aşkın değerdeki zincir üstü piyasalarda hizmet sunuyor.

Bu entegrasyon sayesinde yatırımcılar, CETH'in Ethereum varlıklarıyla desteklendiğinden emin olabilecek. Sistem, Coinbase verilerini kullanarak anlık ve geçmiş rezerv bilgilerini kamuoyuyla paylaşıyor. Böylece varlıkların güvenliği ve şeffaflığı artırılıyor.

21Shares, daha önce de benzer bir uygulamayı Bitcoin ETF'si için hayata geçirmişti. Şubat ayında duyurulan ARK 21Shares Bitcoin ETF'si, şu anda 3,2 milyar dolarlık varlık yönetiyor.

Chainlink Labs'in işletme müdürü Johann Eid, bu iş birliğinin sektör için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Eid, 21Shares'in dijital varlıkların yaygınlaşmasında kritik bir rol oynadığını ve Chainlink'in finans kurumlarının tokenizasyon hedeflerine ulaşmasına yardımcı olduğunu vurguladı.

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Son Dakika Kripto Para 21Shares Ethereum ETF'si için Chainlink ile ortaklık kurdu - Son Dakika

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