21Shares sürpriz bir kripto para birimi için ETF başvurusu yaptı - Son Dakika
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21Shares sürpriz bir kripto para birimi için ETF başvurusu yaptı

21Shares sürpriz bir kripto para birimi için ETF başvurusu yaptı

21Shares, Polkadot (DOT) kullanarak Amerika'da bir spot ETF başlatmak için SEC'e başvuruda bulundu. İsviçre'de benzer bir başarıya imza atan firma, Coinbase ile iş birliği yapıyor.

01.02.2025 10:42
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ABD'nin önce gelen varlık yönetim firmalarından 21Shares, Polkadot tabanlı bir spot borsa yatırım fonu (ETF) için SEC'e başvurdu. Coinbase'in DOT sorumlusu olarak hareket edeceği bu yeni ETF, kripto para birimi Polkadot'un pazar performansına yeni bir soluk getirebilir. Firma, benzer bir ürünü daha önce İsviçre'de başarıyla piyasaya sürmüştü.

Yeni ETF Başvurusu, Polkadot'un Geleceğini Şekillendirecek

Dev varlık yönetim şirketi 21Shares, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) Polkadot odaklı bir spot ETF için başvuruda bulundu. Şirketin kısa bir süre önce gerçekleştirdiği başvurusuna göre 21Shares Polkadot Trust adını taşıyacak fon, Cboe BZX borsasında işlem görecek ve DOT varlıklarının güvenliği Coinbase tarafından sağlanacak.

21Shares'in bu girişimi, şirketin İsviçre pazarındaki başarılı deneyiminin bir uzantısı niteliğinde. Şubat 2021'de İsviçre'nin SIX borsasında dünyanın ilk Polkadot ETP'sini piyasaya süren şirket, şimdi benzer bir ürünle Amerikan piyasasına açılmayı hedefliyor. Kripto para dünyasının piyasa değeri açısından 18. sırasında yer alan Polkadot'un son dönemdeki performansı dikkat çekici bir düşüş gösteriyor. CoinMarketCap verilerine göre DOT, geçen bir yılda yüzde 5,16, son bir ayda ise yüzde 10,48 oranında değer kaybetti.

Varlık yönetim şirketi, ETF'nin onaylanması durumunda Polkadot'un fiyat hareketleri konusunda herhangi bir güvence vermezken, kripto paranın değer kaybetmesi hâlinde fon hisselerinin de düşüş göstereceğini vurguladı. Deneyimli ETF analisti James Seyffart konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Piyasa, spot Polkadot ETF'ine yönelik talebi belirleyecek. Yatırımcı ilgisinin yetersiz kalması durumunda ETF'in kısa sürede sonlandırılması söz konusu olabilir. SEC'in çeşitli ETF başvurularını değerlendirme konusunda geniş bir hareket alanı bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Başvuru dosyasında Polkadot Blockchain ağına ilişkin olası riskler de ele alındı. Bu kapsamda, DOT arzında yaşanabilecek artış ve tokenın ABD federal yasaları çerçevesinde menkul kıymet olarak değerlendirilme olasılığı öne çıktı. Web3 Vakfı ise Şubat 2023'te yaptığı açıklamada, DOT'un menkul kıymet sınıflandırmasına girmemesi için token dağıtımını kontrol altında tuttuğunu ve teknoloji odaklı tanıtımlara ağırlık verdiğini bildirdi.

Bu gelişmelerin yanı sıra SEC, yakın zamanda Bitwise Asset Management'in Bitcoin ve Ethereum fiyatlarını tek bir fonda takip edecek "Bitwise Bitcoin and Ethereum ETF" başvurusunu onayladı. SEC Başkanı Gary Gensler'in görevinden ayrılmasının ardından ise varlık yönetim şirketleri, Dogecoin ve Bonk gibi memecoinler için ETF başvurularında bulunmaya başladı.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para 21Shares sürpriz bir kripto para birimi için ETF başvurusu yaptı - Son Dakika

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