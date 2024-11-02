21Shares XRP ETF başvurusu yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

21Shares XRP ETF başvurusu yaptı

21Shares XRP ETF başvurusu yaptı

21Shares, XRP temelli bir spot ETF başlatmak için SEC'e başvurdu. Cboe BZX'de işlem görmesi hedeflenen fon, yatırımcılara kripto piyasasına dolaylı erişim sağlayacak. Coinbase Custody'nin saklama hizmetleriyle desteklenen bu yeni ürün, XRP'nin yatırım araçları arasındaki konumunu pekiştiriyor.

02.11.2024 00:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD merkezli önde gelen yatırım şirketi 21Shares, kripto para piyasalarında yeni bir gelişmeye imza atarak XRP tabanlı bir spot borsa yatırım fonu (ETF) için SEC'e başvurdu. Cboe BZX Borsasında işlem görmesi planlanan ETF, dolaylı piyasa erişimi sunarken, Coinbase Custody'nin saklama hizmetleriyle güvenliği artırıyor. Bu adım, XRP'nin yatırım araçları arasındaki yerini güçlendiriyor.

XRP'ye Yatırım Yolu Genişliyor: 21Shares Cephesinden SEC'e Stratejik ETF Başvurusu

Kripto para piyasasının önde gelen varlık yönetimi şirketlerinden 21Shares, XRP tabanlı spot borsa yatırım fonu (ETF) için harekete geçti. Şirket, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) resmi başvurusunu gerçekleştirdi.

Core XRP Trust adıyla Cboe BZX Borsası'nda işlem görmesi planlanan fon, yatırımcılara XRP varlığına dolaylı yoldan erişim sağlamayı hedefliyor. Başvuru dosyasında yer alan bilgilere göre fonun saklama hizmetleri Coinbase Custody Trust Company tarafından yürütülecek.

Sektörde dikkat çeken bu gelişme, 21Shares'ın kripto para piyasasındaki etkinliğini artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bitwise gibi sektörün diğer önemli oyuncularının da 21Shares ile ortaklık yapması, şirketin piyasadaki güvenilirliğini ortaya koyuyor.

SEC'in 2024 yılı içerisinde spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerine onay vermesi, kripto para piyasasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. SEC, Ripple Labs ile süregelen hukuki anlaşmazlık nedeniyle XRP ile ilgili spot ETF başvurularını değerlendirmeye almakta temkinli davranıyor. Yakın zamanda bir federal yargıç, XRP tokenının borsalardaki otomatik satışlarının menkul kıymet kapsamına girmediğine hükmetti.

Ocak ayında SEC'nin spot Bitcoin ETF'lerini onaylamasının ardından kripto para piyasasında yeni girişimler hız kazandı. VanEck ve Canary Capital, spot Solana ETF'leri için başvuruda bulunurken, Canary Capital geçtiğimiz Ekim ayında Litecoin ETF önerisi ile dikkatleri üzerine çekti.

SEC'in başvuru değerlendirme sürecini uzatma veya yorum süresini aylarca açık tutma yetkisi bulunuyor. Bu durum, yönetim değişikliği olasılığını da gündeme getiriyor. Politika uzmanları, başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Kamala Harris veya Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kazanması durumunda, mevcut SEC Başkanı Gary Gensler'in koltuğunda değişiklik yaşanacağını düşünüyor.

Kamala Harris, Donald Trump, Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para 21Shares XRP ETF başvurusu yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:55 6 yaşındaki Şirin’den kahreden haber geldi Katil her şeyi itiraf etti 6 yaşındaki Şirin'den kahreden haber geldi! Katil her şeyi itiraf etti
00:36 Piyasaların merakla beklediği haber geldi Uluslararası kuruluş Türkiye’nin kredi notunu değiştirdi Piyasaların merakla beklediği haber geldi! Uluslararası kuruluş Türkiye'nin kredi notunu değiştirdi
23:14 Netanyahu’yu köşeye sıkıştıracak gelişme Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracak gelişme! Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı
22:38 İsrail ile ticaret devam ediyor mu Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı İsrail ile ticaret devam ediyor mu? Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı
21:48 Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi konuştu Suçu üstlensin diye para teklif etmişler Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi konuştu! Suçu üstlensin diye para teklif etmişler
10:12 Dünyaca ünlü isim Yusuf Dikeç’e benzemek için her şeyi yaptı Dünyaca ünlü isim Yusuf Dikeç'e benzemek için her şeyi yaptı
10:04 Plajda sarhoş numarası yapan kadın muhabir, bir grup erkeğin tacizine uğradı Plajda sarhoş numarası yapan kadın muhabir, bir grup erkeğin tacizine uğradı
09:58 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı
09:56 Fenerbahçe’nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak
09:53 Kayseri’de yeni evli kadın evinde asılı halde bulundu Kayseri'de yeni evli kadın evinde asılı halde bulundu
09:52 Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı
09:46 Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye
09:42 Stablecoin devi Tether rekor gelir elde etti Stablecoin devi Tether rekor gelir elde etti
09:34 Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 03:54:37. #1.12#
SON DAKİKA: 21Shares XRP ETF başvurusu yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.