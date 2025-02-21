25 yıl hapis cezasına çarptırılan FTX kurucusu ilk kez konuştu

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Kripto para dünyasının en büyük dolandırıcılık davalarından birinde 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Sam Bankman-Fried, The New York Sun'a verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eski FTX CEO'su, Biden yönetimini eleştirirken davasının siyasi bir cadı avına dönüştüğünü öne sürdü.

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Sam Bankman-Fried'ın açıklamaları, siyasi yelpazedeki dramatik değişimi ortaya koyuyor. 2020'de Biden kampanyasının en büyük ikinci bağışçısı olan Bankman-Fried, bu desteğini Demokrat Parti'nin Bernie Sanders çizgisine kaymasını önleme çabası olarak açıkladı.

Eski kripto milyarderi, FTX ve kardeş şirketi Alameda Research'ün finansal durumunu savunmaya devam ediyor. Şu anda birkaç milyar dolar değerinde Anthropic AI firmasındaki yatırımlarının da başarılı olduğunu belirten Bankman-Fried, müşteri fonlarının her zaman mevcut olduğunu iddia ediyor.

Sullivan & Cromwell hukuk firmasının iflas sürecini yanlış yönettiğini öne süren Bankman-Fried, Yargıç Lewis Kaplan'ı da eleştiri oklarının hedefine koydu. Eski CEO, savcılığın jüriye yanıltıcı bilgiler sunmasına izin verildiğini ve savunmanın kısıtlandığını vurguladı.