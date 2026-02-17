300 milyar dolarlık stablecoin arzı günlük paraya dönüşüyor

Stablecoinlerin yalnızca bir kripto alım satım enstrümanı olma döneminin geride kaldığına işaret eden yeni bir küresel araştırma yayımlandı. Ödeme altyapısı şirketi BVNK'nin Coinbase ve Artemis ortaklığıyla hazırladığı The Stablecoin Utility Report 2026 başlıklı rapor, 15 ülkede 4.658 yetişkinle gerçekleştirilen bir YouGov anketine dayanıyor. Rapor, toplam piyasa değeri 300 milyar doları aşan stablecoinlerin artık ödeme, maaş ve birikim aracı olarak da yaygınlaştığını ortaya koyuyor.

Stablecoinler, değerini genellikle ABD doları gibi itibari para birimlerine 1'e 1 sabitleyen ve rezerv veya teminatla desteklenen kripto varlıklardır. Dolaşımdaki arzı yaklaşık 300 milyar dolar olan bu segmentin liderleri, Tether'in ihraç ettiği USDT ve Circle'ın ihraç ettiği USDC olarak öne çıkıyor.

BİRİKİM ARACI OLARAK YÜKSELİŞ

Ankete katılanların yarısından fazlası, son 12 ayda stablecoin sahibi olduğunu belirtirken yüzde 56'sı önümüzdeki yıl daha fazla stablecoin edinmeyi planladığını ifade etti. Stablecoin sahibi olmayanlar arasında ise yüzde 13'lük bir kesim ilk kez stablecoin almayı düşünüyor. Mevcut sahiplerin yarısının geçen yıl bakiyelerini artırmış olması da ivmenin güçlendiğine işaret ediyor.

Stablecoinler kişisel bütçelerde de giderek daha belirgin bir yer ediniyor. Rapora göre stablecoin sahipleri, toplam birikimlerinin ortalama üçte birini kripto ve stablecoinlere ayırdıklarını bildirdi. Yerel para biriminin değerinin daha oynak olduğu veya sınır ötesi ödeme altyapısının daha zayıf kaldığı bölgelerde stablecoin kullanımına yönelik motivasyonun daha yüksek olduğu da araştırmanın dikkat çeken bulgularından biri. Ortalama ayırma oranı, düşük ve orta gelirli ekonomilerde yüksek gelirli pazarlara kıyasla daha yüksek çıktı.