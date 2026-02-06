AAVE arzını teminat gösteren kredi, zincirleme likidasyonla çözülüyor

Söz konusu kredi, merkeziyetsiz borç verme protokolü Aave üzerinde 355.093 AAVE token teminat gösterilerek açılmıştı. Likidasyonlar başlamadan önce teminatın değeri yaklaşık 28,4 milyon dolar seviyesindeydi ve kredi fazlasıyla teminatlandırılmış durumdaydı. AAVE fiyatı 104 dolara gerilediğinde art arda üç hızlı likidasyon tetiklendi ve borcun bir kısmı kapatılırken teminatın bir bölümüne el konuldu. Ardından fiyat 103 dolara düştüğünde 1,38 milyon dolarlık dördüncü bir likidasyon daha gerçekleşti ve yaklaşık 1,47 milyon dolar değerinde AAVE teminatı daha tasfiye edildi.

ZİNCİRLEME LİKİDASYONLAR HIZLA YAYILDI

AAVE, gün içinde yüzde 15 değer kaybederek 105,60 dolar seviyesinden işlem görüyor. Sadece AAVE değil, piyasanın geneli de ağır bir satış baskısı altında kaldı. Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) yüzde 13'ün üzerinde düşerek aylardır görülmemiş seviyelere gerilerken, düşük piyasa değerli altcoinlerde kayıplar çok daha sert oldu.

Aave protokolünde bir kredinin "Sağlık Faktörü" (Health Factor) fiyat değişimleri, faiz birikimi veya diğer etkenler nedeniyle 1'in altına düştüğünde likidasyon süreci başlıyor. İzinsiz (permissionless) yapıdaki platformda herhangi bir kullanıcı, borcun bir kısmını ödeyerek teminata indirimli fiyatla el koyabiliyor. Borçlu ayrıca bir likidasyon cezasıyla karşılaşırken, protokol yalnızca pozisyonu sağlıklı aralığa geri getirecek kadar miktarı likide ediyor.

Aave verilerine göre söz konusu kredinin teminat oranı şu anda yaklaşık yüzde 132 seviyesinde ve sağlık faktörü 1 civarında seyrediyor. Borçlu, 2024 yılında platforma yaklaşık 8,73 milyon dolar değerinde AAVE yatırmış ve o tarihten bu yana onlarca kez USDC çekip geri ödeme yapmıştı. 2025 yılına girildiğinde ise borçlu 1 milyon ile 5 milyon dolar arasında değişen giderek daha büyük krediler almaya başlamış, aralıklı olarak da borcunu azaltmıştı.

Bazı gözlemciler borçlunun Aave'nin kurucusu Stani Kulechov olabileceğini iddia etti. Kulechov'un kısa süre önce Londra'da 30 milyon dolarlık bir konak satın aldığını açıklaması bu spekülasyonları güçlendirmişti. Kulechov ise X platformunda bu iddiaları reddederek, "Ben değilim. AAVE'lerimi stake ediyorum." dedi.