AAVE arzını teminat gösteren kredi, zincirleme likidasyonla çözülüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

AAVE arzını teminat gösteren kredi, zincirleme likidasyonla çözülüyor

AAVE arzını teminat gösteren kredi, zincirleme likidasyonla çözülüyor
06.02.2026 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Toplam AAVE arzının yaklaşık yüzde 2,3'üne karşılık gelen teminatla alınmış bir kredi, piyasadaki sert düşüşün etkisiyle kademeli olarak likide ediliyor. Zincir üstü verilere göre dört ayrı likidasyon işleminde yaklaşık 2 milyon dolarlık AAVE teminatına el konuldu.

Söz konusu kredi, merkeziyetsiz borç verme protokolü Aave üzerinde 355.093 AAVE token teminat gösterilerek açılmıştı. Likidasyonlar başlamadan önce teminatın değeri yaklaşık 28,4 milyon dolar seviyesindeydi ve kredi fazlasıyla teminatlandırılmış durumdaydı. AAVE fiyatı 104 dolara gerilediğinde art arda üç hızlı likidasyon tetiklendi ve borcun bir kısmı kapatılırken teminatın bir bölümüne el konuldu. Ardından fiyat 103 dolara düştüğünde 1,38 milyon dolarlık dördüncü bir likidasyon daha gerçekleşti ve yaklaşık 1,47 milyon dolar değerinde AAVE teminatı daha tasfiye edildi.

ZİNCİRLEME LİKİDASYONLAR HIZLA YAYILDI

AAVE, gün içinde yüzde 15 değer kaybederek 105,60 dolar seviyesinden işlem görüyor. Sadece AAVE değil, piyasanın geneli de ağır bir satış baskısı altında kaldı. Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) yüzde 13'ün üzerinde düşerek aylardır görülmemiş seviyelere gerilerken, düşük piyasa değerli altcoinlerde kayıplar çok daha sert oldu.

Aave protokolünde bir kredinin "Sağlık Faktörü" (Health Factor) fiyat değişimleri, faiz birikimi veya diğer etkenler nedeniyle 1'in altına düştüğünde likidasyon süreci başlıyor. İzinsiz (permissionless) yapıdaki platformda herhangi bir kullanıcı, borcun bir kısmını ödeyerek teminata indirimli fiyatla el koyabiliyor. Borçlu ayrıca bir likidasyon cezasıyla karşılaşırken, protokol yalnızca pozisyonu sağlıklı aralığa geri getirecek kadar miktarı likide ediyor.

Aave verilerine göre söz konusu kredinin teminat oranı şu anda yaklaşık yüzde 132 seviyesinde ve sağlık faktörü 1 civarında seyrediyor. Borçlu, 2024 yılında platforma yaklaşık 8,73 milyon dolar değerinde AAVE yatırmış ve o tarihten bu yana onlarca kez USDC çekip geri ödeme yapmıştı. 2025 yılına girildiğinde ise borçlu 1 milyon ile 5 milyon dolar arasında değişen giderek daha büyük krediler almaya başlamış, aralıklı olarak da borcunu azaltmıştı.

Bazı gözlemciler borçlunun Aave'nin kurucusu Stani Kulechov olabileceğini iddia etti. Kulechov'un kısa süre önce Londra'da 30 milyon dolarlık bir konak satın aldığını açıklaması bu spekülasyonları güçlendirmişti. Kulechov ise X platformunda bu iddiaları reddederek, "Ben değilim. AAVE'lerimi stake ediyorum." dedi.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para AAVE arzını teminat gösteren kredi, zincirleme likidasyonla çözülüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu
Tüyler ürperten belgeler Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar Tüyler ürperten belgeler! Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar
ABD’den Nike’a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası ABD'den Nike'a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası
Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi
Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking’in ismi de çıktı Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking'in ismi de çıktı!
Süper Lig’e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu Süper Lig'e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu

15:39
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
15:00
Kızılay’ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı Kurum hemen harekete geçti
Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı! Kurum hemen harekete geçti
14:49
DEM Partili Gergerlioğlu’nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
14:43
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
14:26
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
14:19
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 16:00:06. #7.11#
SON DAKİKA: AAVE arzını teminat gösteren kredi, zincirleme likidasyonla çözülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.