Aave topluluğu gelir modelini değiştiren teklifi onayladı

02.03.2026 20:41
Aave topluluğu, markalı ürünlerden elde edilen tüm gelirin merkeziyetsiz otonom organizasyon (DAO) hazinesine aktarılmasını öngören teklifi yüzde 52,6 oy oranıyla kabul etti. Oylama süreci, kurucu ekiple bağlantılı cüzdanların etkisi nedeniyle topluluk içinde tartışmalara yol açtı.

Aave yönetişim katılımcıları, protokolün çalışma modelinde yapısal bir değişiklik öngören teklife ilk onayı verdi. "Aave Kazanacak" (Aave Will Win) adlı teklif, markalı ürünlerden sağlanan tüm gelirin DAO hazinesine yönlendirilmesini ve gelecekteki geliştirmelerin yaklaşan V4 güncellemesi etrafında şekillenmesini hedefliyor.

TARTIŞMALI OYLAMA VE YENİ DÖNEM

Ön oylamada teklif, yaklaşık 622 bin 300 kabul oyuyla yüzde 52,6 oranında destek buldu. Karşı oylar ise 497 bin 100 seviyesinde kalarak yüzde 42'yi oluşturdu. Kabul edilen plana göre, Aave Labs tarafından elde edilen brüt ürün gelirinin tamamı DAO hazinesine aktarılacak. Ayrıca Aave V4, protokolün temel teknoloji katmanı olarak tescillenecek ve DAO'nun stratejik büyüme girişimlerini finanse etmesi için yeni bir çerçeve oluşturulacak.

Bu değişim planı kapsamında Aave Labs, 5 milyon doları peşin, 20 milyon doları ise bir yıla yayılan toplam 25 milyon dolarlık stablecoin fon talebinde bulunuyor. Buna ek olarak, 24 ay içinde kademeli olarak kilidi açılacak 75 bin adet AAVE de fon talepleri arasında yer alıyor.

Öte yandan oylamanın sonuçlanma biçimi, topluluk içinde çeşitli eleştirilere neden oldu. Aave Chan Initiative kurucusu Marc Zeller, teklifin yalnızca Aave Labs ile bağlantılı adreslerden gelen destek oyları sayesinde kabul edildiğini savundu. Zeller'e göre, kurucu Stani Kulechov'un oyları da dâhil olmak üzere projeyle ilişkili hesaplardan gelen yaklaşık 233 bin AAVE oyu hesaba katılmasaydı, teklif reddedilecekti.

