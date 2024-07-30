Aave yönetim teklifinden sonra AAVE fiyatında dikkat çeken artış - Son Dakika
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Kripto Para

Aave yönetim teklifinden sonra AAVE fiyatında dikkat çeken artış

Aave yönetim teklifinden sonra AAVE fiyatında dikkat çeken artış

Aave platformu, yeni bir yönetim teklifi sunarak finansal stratejisini güncelledi ve bu hamle AAVE tokenlarının değerinde önemli bir artışa neden oldu. Marc Zeller tarafından duyurulan teklif, platformun elde ettiği ücret gelirlerini AAVE tokenlarını geri almak için kullanmayı öngörüyor. Bu strateji, kripto piyasasında büyük bir ilgiyle karşılandı ve AAVE'nin piyasa değeri iki gün içinde yüzde 15 artış gösterdi.

30.07.2024 11:10
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Aave platformu, yeni bir yönetim teklifiyle finansal stratejisini güncelledi ve bu hamle AAVE tokenlarının değerinde önemli bir artışa neden oldu. Marc Zeller tarafından duyurulan bu teklif, platformun elde ettiği ücret gelirlerini AAVE tokenlarını geri almak için kullanmayı öngörüyor. Bu strateji, kripto piyasasında büyük bir ilgiyle karşılandı ve AAVE'nin piyasa değeri iki gün içinde yüzde 15 arttı.

AAVE Değerinde Yükseliş Dikkat Çekiyor

Geçtiğimiz günlerde Aave ekosisteminde önemli bir gelişme yaşandı. Platformun önde gelen hizmet sağlayıcılarından Marc Zeller'in sunduğu yeni bir yönetim teklifi, kripto para piyasasında büyük yankı uyandırdı.

Zeller'in önerisi, Aave'nin elde ettiği gelirin bir kısmını kullanarak ikincil piyasadan AAVE tokenlarını satın almayı ve bunları dağıtmayı içeriyor. Bu "geri alım ve dağıtım" stratejisi, yatırımcılar arasında heyecan yarattı.

Teklifin duyurulmasının ardından AAVE token değerinde dikkat çekici bir artış gözlemlendi. İlk iki saatte yüzde 10'luk bir yükseliş kaydeden token, sonraki iki gün içinde yüzde 5 daha değer kazandı. Böylece AAVE'nin piyasa değeri toplamda 188 milyon dolar artış gösterdi.

Bu süreçte genel kripto para piyasası da olumlu bir seyir izledi. Bitcoin fiyatları yüzde 2 oranında yükselirken, AAVE'nin gösterdiği üstün performans, onu son iki günün en çok kazandıran tokenları arasına yerleştirdi.

AAVE'nin fiyatındaki bu hızlı yükselişe rağmen, protokolün temel göstergelerinde önemli bir değişiklik gözlenmedi. Örneğin, teklifin sunulduğu gün 13,02 milyar dolar olan Kilitlenmiş Toplam Değer (TVL), iki gün sonra yalnızca yüzde 1'lik bir düşüşle 12,91 milyar dolara geriledi.

Bu durum, önerilen programın Aave'nin mevcut işleyişini doğrudan etkilemediğini ancak yatırımcıların gelecek beklentilerini olumlu yönde şekillendirdiğini gösteriyor. Piyasa oyuncularının, bu yeni stratejinin uzun vadede Aave ekosistemi için faydalı olacağına inandıkları anlaşılıyor.

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Son Dakika Kripto Para Aave yönetim teklifinden sonra AAVE fiyatında dikkat çeken artış - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aave yönetim teklifinden sonra AAVE fiyatında dikkat çeken artış - Son Dakika
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