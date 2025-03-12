AB kripto para düzenlemeleri OKX'i köşeye sıkıştırıyor - Son Dakika
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AB kripto para düzenlemeleri OKX'i köşeye sıkıştırıyor

AB kripto para düzenlemeleri OKX\'i köşeye sıkıştırıyor

Avrupa Birliği düzenleyicileri, Kuzey Kore bağlantılı Lazarus Grubu'nun 1,5 milyar dolarlık Bybit hack fonlarının bir kısmını aklamak için kullanılan OKX'in emanet dışı Web3 ürünlerini incelemeye aldı. Borsanın izin gerektirmeyen araçlarının MiCA düzenlemelerine aykırı olup olmadığı tartışılırken OKX soruşturma iddialarını reddetti.

12.03.2025 13:18
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Avrupa Birliği kripto düzenleyicileri 6 Mart tarihinde Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi'nin Dijital Finans Daimi Komitesi toplantısında OKX borsasını görüştü. AB'nin 27 üye ülkesinden düzenleyicilerin yanı sıra Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi ve Avrupa Bankacılık Otoritesi gibi denetim kurumlarının katıldığı toplantıda, OKX'in merkezi olmayan araçları mercek altına alındı. Şubat ayında MiCA lisansı alan şirket, bu lisansı kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Kripto Para Borsası OKX MiCA Lisansını Kaybedebilir

Şubat ayında gerçekleşen ve bugüne kadarki en büyük kripto para saldırısı olarak kayıtlara geçen Bybit olayında yaklaşık 1,5 milyar dolar ele geçirildi. Kuzey Kore devletiyle bağlantılı Lazarus Grubu, çalınan fonları taşımak için çeşitli protokoller ve karıştırıcılar kullandı.

Bybit CEO'su Ben Zhou, en az 100 milyon dolarlık varlığın OKX'in web3 platformları üzerinden taşındığını iddia etti. Güvenlik uzmanları, aklama operasyonunun karmaşıklığına dikkat çekerken, çalınan toplam miktarın yüzde 20'sinin "karanlığa gömüldüğünü" düşünülüyor.

OKX CEO'su Xu Mingxing, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "OKX Web3 cüzdanı, herkesin bildiği gibi saf saklama yazılımıdır." diyerek kendilerini savundu. Mingxing, yasaklı ülkelerden kullanıcıların IP'lerini engellemek için "teknik kontroller" uyguladıklarını belirtse de borsanın fonların kurtarılmasına yardımcı olmak için yapabileceği çok az şey olduğunu vurguladı.

Şirket ayrıca merkezi borsalarına akan Bybit ile ilişkili fonları dondurduğunu ve kolluk kuvvetleriyle iş birliği yaptığını belirtti. OKX Başkanı Hong Fang, X platformunda "Başkaları ne yaparsa yapsın veya ne derse desin, uyum konusundaki taahhüdümüzü ciddiye alıyoruz." dedi.

Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemeleri geçen yılın sonunda tam olarak yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeler merkezi olmayan uygulamalar için istisnalar içerse de bazı düzenleyiciler OKX'in Web3 hizmetinin MiCA kapsamına alınması gerektiğini savunuyor.

OKX, Şubat ayında 108,6 milyar dolarlık spot piyasa hacmi getiren en büyük merkezi kripto borsalarından biri olarak biliniyor. Geçtiğimiz ay borsa, lisanssız olarak ABD müşterilerine hizmet verdiği için suçunu kabul ettikten sonra 504 milyon dolardan fazla ceza ödemeyi kabul etti.

Avrupa Birliği, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para AB kripto para düzenlemeleri OKX'i köşeye sıkıştırıyor - Son Dakika

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