ABD Adalet Bakanlığı BIT Mining davasında kararını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

ABD Adalet Bakanlığı BIT Mining davasında kararını açıkladı

ABD Adalet Bakanlığı BIT Mining davasında kararını açıkladı

BIT Mining, Japon yetkililere rüşvet verdiğini kabul ederek, ABD Adalet Bakanlığı ve SEC ile 10 milyon dolar ceza ödeyerek uzlaştı. Şirketin finansal durumu göz önünde bulundurularak belirlenen bu ceza, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamayı hedefliyor.

19.11.2024 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIT Mining, Japon yetkililere rüşvet vermekle suçlanan büyük bir skandalı sonlandırmak üzere ABD Adalet Bakanlığı ve SEC ile 10 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardı. Şirket, çeşitli ihaleleri kazanmak amacıyla yapılan bu yasa dışı ödemeleri kabul etti ve cezai yükümlülükleri kabullenerek uzlaşma sağladı.

Rüşvet Veren Kripto Şirketinin Cezasında İndirime Gidildi

Bitcoin madencilik şirketi BIT Mining, Japonya'daki çeşitli ihalelerle ilgili rüşvet soruşturmasında ABD makamlarıyla uzlaşmaya vardı. Şirket, Adalet Bakanlığı (DOJ) ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile yürütülen soruşturmalar kapsamında toplam 10 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Soruşturma dosyasındaki detaylara göre BIT Mining, 2017-2019 yılları arasında Japonya'da ihaleleri kazanmak amacıyla çeşitli aracılar üzerinden hükümet yetkililerine yaklaşık 1,9 milyon dolar rüşvet verdi. Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası'nı (FCPA) ihlal eden şirket, rüşvetin yanı sıra defter ve kayıt düzeninde de usulsüzlük yaptığını kabul etti.

Uzlaşma çerçevesinde şirket, üç yıl sürecek ertelenmiş kovuşturma anlaşmasına imza attı. ABD ceza yönergelerine göre başlangıçta 54 milyon dolar olarak öngörülen ceza, şirketin mali durumu değerlendirilerek 10 milyon dolara indirildi. Bu miktarın 4 milyon dolarlık kısmı, SEC tarafından belirlenen sivil ceza olarak kayıtlara geçti ve DOJ tarafından toplam cezadan mahsup edildi.

SEC soruşturmasında, rüşvetin nakit ödeme, eğlence organizasyonları ve lüks seyahatler şeklinde gerçekleştirildiği tespit edildi. Çin merkezli şirket, 2021 yılına kadar 500.com adıyla çevrimiçi spor bahis hizmeti veriyordu. Aynı yıl kripto para madenciliğine yönelerek ismini BIT Mining olarak değiştiren şirket, New York Borsası'ndaki hisse senedi sembolünü de "BTCM" şeklinde güncelledi.

DOJ Ceza Dairesi Başkanı Nicole M. Argentieri ve SEC Uygulama Bölümü FCPA Birimi Şefi Charles E. Cain tarafından yapılan ortak açıklamada, halka açık şirketlerin şeffaflık ve dürüstlük ilkelerine bağlı kalması gerektiği vurgulandı. Yetkililer, bu tür yolsuzlukların piyasa işleyişini ve yatırımcı güvenini zedelediğinin altını çizdi.

Cezanın hafifletilmesinde, BIT Mining'in soruşturma sürecindeki iş birlikçi tutumu ve uyum programlarını geliştirme yönündeki taahhütleri etkili oldu. Şirket ayrıca, DOJ ile yapılan anlaşma kapsamında, anlaşma süresi boyunca olası cezai soruşturmalarda iş birliği yapma ve iyileştirme çalışmalarını raporlama sorumluluğunu üstlendi.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD Adalet Bakanlığı BIT Mining davasında kararını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:00 Selahattin Demirtaş’tan Bahçeli’ye ’’Öcalan’’ mesajı: İlk önce beni serbest bırakın Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye ''Öcalan'' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın
15:13 Rusya: Ukrayna uzun menzilli füzelerle saldırdı, 6 füzeden 5’ini düşürdük Rusya: Ukrayna uzun menzilli füzelerle saldırdı, 6 füzeden 5'ini düşürdük
14:55 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru
14:21 Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün Fırat Sarı’nın hemşiresinden ilk itiraf geldi Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi
23:14 Hizbullah’tan İsrail’in Başkenti Tel Aviv’e Füze Saldırısı Hizbullah'tan İsrail'in Başkenti Tel Aviv'e Füze Saldırısı
22:51 Zehra Güneş’ten sürpriz imza Zehra Güneş'ten sürpriz imza
22:48 Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı
22:12 Suudi Arabistan’dan Youssef En-Nesyri’ye Türk futbol tarihine geçecek teklif Suudi Arabistan'dan Youssef En-Nesyri'ye Türk futbol tarihine geçecek teklif
21:40 İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek
21:27 FIFA ve UEFA’dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası’na katılamayacak FIFA ve UEFA'dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası'na katılamayacak
21:19 Yenidoğan Çetesi’nin ilk duruşması sona erdi Yenidoğan Çetesi'nin ilk duruşması sona erdi
21:17 Düğün Arabasına Atlayan Dilenci Darp Edildi Düğün Arabasına Atlayan Dilenci Darp Edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 16:35:55. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Adalet Bakanlığı BIT Mining davasında kararını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.