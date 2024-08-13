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Kripto Para

ABD Binance US davasını yeniden açtı

ABD Binance US davasını yeniden açtı

ABD, Binance.US üzerindeki HEX kripto para manipülasyon iddialarına dayanan davayı yeniden işleme koydu. Davacı Ryan Cox'un iddialarını haklı bulan mahkeme, alt mahkemenin ret kararını bozdu. Bu karar, kripto para piyasasındaki usulsüzlük iddiaları üzerine yeniden odaklanılmasına neden olacak.

13.08.2024 17:07
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Amerika Birleşik Devletleri'nde kripto para dünyasını yakından ilgilendiren çarpıcı bir gelişme yaşandı. ABD Dokuzuncu Daire Temyiz Mahkemesi, Binance.US'nin HEX kripto para biriminin fiyatını manipüle ettiği iddiasıyla açılan davanın reddini kısmen iptal etti. Bu karar, kripto para borsaları ve fiyat verisi sağlayıcılarının sorumluluklarını yeniden gündeme getirirken, sektörde daha sıkı düzenlemelerin habercisi olabilir.

Binance.US Ve HEX Davası Yeniden Mahkemede

ABD, Binance.US'ye yönelik açılan fiyat manipülasyonu davasında beklenmedik bir karara imza attı. ABD Dokuzuncu Daire Temyiz Mahkemesi, Binance.US ve bağlı kuruluşu CoinMarketCap'in HEX kripto para biriminin değerini kasıtlı olarak düşük gösterdiği iddiasıyla açılan davanın reddedilmesine ilişkin alt mahkeme kararını bozdu. Bu kararla birlikte davacı Ryan Cox'un iddiaları yeniden değerlendirmeye alındı.

Cox, 2021 yılında açtığı davada Binance ekosisteminin HEX'in sıralamasını bilinçli şekilde aşağıda tutarak kendi çıkarlarına hizmet ettiğini öne sürmüştü. İddialara göre bu eylem HEX'in piyasa değerini olumsuz etkilerken, Binance'in kendi kripto paralarının üst sıralarda yer almasını sağlıyordu.

Dava başlangıçta, Arizona'daki bir mahkeme tarafından Cox'un iddialarını yeterince kanıtlayamadığı gerekçesiyle reddedilmişti. Bu kararın ardından temyiz mahkemesi, Binance.US ve CoinMarketCap'in ABD'deki faaliyetlerinin yoğunluğunu göz önünde bulundurarak, davanın görülmesi için yeterli gerekçe olduğuna hükmetti.

Bu gelişme, kripto para piyasasında şeffaflık ve adil rekabet konularını yeniden gündeme getirdi. Özellikle HEX'in kurucusu Richard Heart'ın geçtiğimiz Temmuz ayında SEC tarafından dolandırıcılıkla suçlanması, konuyu daha da hassas hale getiriyor.

HEX, piyasaya sürüldüğü 2019 yılından bu yana oldukça dalgalı bir seyir izledi. Hex, 2021 yılında gördüğü 0,51 dolarlık zirvenin ardından keskin bir düşüş yaşadı ve şu anda 0,004 dolar civarında işlem görüyor.

Temyiz mahkemesinin bu kararı, kripto para borsaları ve fiyat verileri sağlayan platformların sorumluluklarını yeniden tartışmaya açarken, sektörde daha sıkı düzenlemelerin gelebileceğine işaret ediyor. Davanın bundan sonraki seyri, sadece Binance.US için değil, tüm kripto ekosistemi için belirleyici olacak gibi görünüyor.

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Son Dakika Kripto Para ABD Binance US davasını yeniden açtı - Son Dakika

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