ABD Bitcoin ETF'lerinde haftalık 296 milyon dolar net çıkış

30.03.2026 18:57
ABD'deki spot Bitcoin (BTC) borsasında işlem gören fonlar geçen hafta 296 milyon dolar net çıkışla son dönemin pozitif seyrini kesti. Küresel kripto para yatırım ürünlerinden 414 milyon dolarlık net çekim gerçekleşerek beş haftanın ilk çıkış haftası tamamlandı.

CoinShares araştırma direktörü James Butterfill haftalık raporunda çıkışları ABD-İran çatışmasının uzamasına ve enflasyon kaynaklı yükselen faiz baskısına bağladı. Haziran FOMC toplantısına yönelik piyasa beklentileri de faiz indiriminden artış yönüne döndü.

Fon izleme verilerine göre ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinin toplam net varlıkları, 23 Mart zirvesi olan 91,7 milyar dolardan haftanın kapanışında 84,8 milyar dolara geriledi. Düşüş yüzde 7,5'e karşılık geliyor.

Küresel fonların yönetim altındaki toplam varlıkları 129 milyar dolara indi. Bu seviye şubat başı değerleriyle ve Trump'ın tarife politikasının ilk aşamasına denk gelen Nisan 2025 rakamlarıyla örtüşüyor.

Bölgesel tabloda negatif baskı ağırlıklı olarak ABD'den kaynaklandı. ABD merkezli fonlar 445 milyon dolar net çıkışla öne çıkarken Almanya ve Kanada'daki fonlar sırasıyla 21,2 milyon ve 15,9 milyon dolarlık net girişle ayrıştı. İsviçre'deki çıkış 4 milyon dolar oldu.

ETHEREUM EN BÜYÜK KÜRESEL ÇEKİMİ YAŞADI

Varlık sınıfları arasında haftanın en sert çekimini Ethereum (ETH) yatırım fonları yaşadı. Küresel Ethereum fonlarından 222 milyon dolar net çıkış kaydedildi. Bu hareket yıl başından bu yana birikimli net çıkışı 273 milyon dolara taşıdı ve Ethereum'u başlıca dijital varlıklar arasında yıllık bazda en zayıf sınıf konumuna taşıdı.

Bitcoin odaklı küresel fonlardaki net çıkış ise 194 milyon dolar ile sınırlı kaldı. Bitcoin fonları yıl başından bu yana 964 milyon dolarlık net girişle pozitif bölgedeki yerini koruyor. Short-Bitcoin ürünleri aynı dönemde 4 milyon dolar giriş aldı.

Haftanın en ağır günü 27 Mart oldu. O gün tek başına 225,5 milyon dolar net çıkış gerçekleşti. BlackRock'ın IBIT fonu bu rakamın 201,5 milyon dolarını karşılayarak beş günlük işlem döneminin en yüksek tek fon çıkışı olarak kayıtlara geçti.

Bitcoin fiyatı hafta içinde 71.000 doların kısa süreliğine üzerine çıktı, 27 Mart'ta ise 65.000 dolara geriledi. Bitcoin yayım sırasında 67.376 dolardan işlem görüyor.

Beşiktaş’tan 70 milyon Euro’luk transfer harekatı Beşiktaş'tan 70 milyon Euro'luk transfer harekatı
ABD ve İsrail elektrik tesislerini vurdu, Tahran karanlığa gömüldü ABD ve İsrail elektrik tesislerini vurdu, Tahran karanlığa gömüldü
Brezilya’nın en lüks plajında eğlence değil vahşet yaşandı Brezilya'nın en lüks plajında eğlence değil vahşet yaşandı
Papa’dan Trump ve Netanyahu’ya sert mesaj: Elleriniz kan dolu Papa'dan Trump ve Netanyahu'ya sert mesaj: Elleriniz kan dolu
Jose Mourinho transferde Galatasaray ile rakip oldu Jose Mourinho transferde Galatasaray ile rakip oldu
Oriana Correia Gomes, milli futbolcu ile dünyaevine girdi Oriana Correia Gomes, milli futbolcu ile dünyaevine girdi

18:57
Belediye başkanını tacizle suçlayan kızın ölümünde sürücü tanıdık çıktı
Belediye başkanını tacizle suçlayan kızın ölümünde sürücü tanıdık çıktı
18:38
Kapalıçarşı’dan altın alacaklara tek kelimelik uyarı
Kapalıçarşı'dan altın alacaklara tek kelimelik uyarı
18:05
İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın
İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın
17:52
CHP’den Özkan Yalım kararı: Parti üyeliği askıya alındı ve disipline sevk edildi
CHP'den Özkan Yalım kararı: Parti üyeliği askıya alındı ve disipline sevk edildi
17:24
İran’dan Türkiye’ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi
İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi
16:49
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 19:20:47. #.0.4#
